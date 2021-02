5 nejlepších bezplatných antivirů pro Mac

I v současné době se stále objevují jedinci, kteří uvádí, že se jablečné počítače nemohou nakazit žádným virem, a tak si není třeba lámat hlavu s antivirovými programy. Pravdou je ale v tomto případě přesný opak, jelikož i Mac se může nakazit, stejně jako zařízení s operačním systémem Windows. Antivirové programy není potřeba instalovat především do iOS a iPadOS, jelikož zde běží veškeré aplikace v sandboxu. Operační systém macOS sice nabízí určitou formu ochrany, ta ale samozřejmě není stoprocentně spolehlivá. Jestliže se chcete proti virům na Macu chránit i vy, a to zcela bezplatně, tak se vám bude hodit tento článek. V něm se totiž podíváme na 5 nejlepších bezplatných antivirů pro macOS.

Malwarebytes

Hned na začátek se podíváme na to nejlepší, co si můžete pořídit – Malwarebytes. Tento antivirový program je celosvětově vyhlášený a rozhodně se není čemu divit. Tato aplikace uživatelům slibuje, že dokáže obyčejné macOS zařízení kompletně projít během 30 sekund. Po dokončení celého skenu se vám zobrazí informace o potenciálních hrozbách, se kterými poté můžete jednoduše nakládat, tedy buď je uložit do karantény, anebo povolit. Bezplatná verze Malwarebytes dokáže na vaši žádost kdykoliv projít váš Mac a popřípadě rozpoznat hrozbu, se kterou lze dále pracovat. Pokud potřebujete ochranu v reálném čase a několik dalších funkcí, je nutné si předplatit Malwarebytes Premium. Osobně využívám Malwarebytes Free již po dobu několika let a dostačuje mi.

Malwarebytes stáhnete zde

Avast Security

Dalším skvělým antivirem, který si můžete na váš Mac bezplatně pořídit, je ten od Avastu. Nabízí mnoho různých funkcí, které dokáží blokovat ransomware, malware a další škodlivé kódy, které by mohly nějakým způsobem narušit bezpečnost vašeho zařízení. Avast Security vás chrání i při prohlížení webu a popřípadě vám sdělí, zdali se náhodou nechystáte přejít na webovou stránku, která je by mohla být hrozbou. Avast dále dokáže také rozpoznat podvodné e-maily a mimo to vás dokáže informovat v případě, že se ve vaší Wi-Fi síti nachází nějaká bezpečnostní chyba. Avast Security je k dispozici naprosto zdarma, zaplatit si musíte pouze na nějaké extra funkce. Jen si při instalaci Avastu dávejte pozor – pokusí se vám totiž do Macu nainstalovat nějaké další aplikace, o které nemusíte zrovna stát.

Avast Security stáhnete zde

Zdroj: Avast

Bitdefender Virus Scanner

Řešení od Bitdefenderu nepřichází s žádnými převratnými funkcemi, pořád se ale jedná o dobrou bezplatnou volbu. Bitdefender Virus Scanner se hodí především tehdy, pokud čas od času potřebujete prověřit nějaké soubory či složky, zdali se v nich náhodou nenachází nějaká hrozba v podobě škodlivého kódu. Pokud se nějaký škodlivý kód najde, tak jej Bitdefender může přesunout do karantény, popřípadě jej dále ignorovat. Aplikace neběží žádným způsobem na pozadí, pokud tedy chcete provést sken, musíte tak učinit ručně. Virová databáze se u Bitdefenderu aktualizuje každou hodinu, což je velké plus, jelikož máte vždy tu nejaktuálnější verzi, která počítá i s těmi nejnovějšími hrozbami. Pokud byste hledali funkce pro ochranu na internetu, tak se nedohledáte.

Bitdefender Virus Scanner stáhnete zde

Avira Free Antivirus

Pokud jste někdy v minulosti vlastnili počítač s operačním systémem Windows, tak jste v něm s velkou pravděpodobností využívali antivir s názvem Avira. Tento antivirus je k dispozici naprosto zdarma a je oblíbený především mezi uživateli Windows, málokdo ale ví, že je k dispozici i pro macOS. Dokáže rychle a efektivně rozpoznat malware a další škodlivý kód, který by mohl napadnout systém, anebo poškodit vaše data. I přesto, že je Avira k dispozici naprosto zdarma, tak nabízí nespočet různých funkcí, za které byste si u alternativních aplikací museli zaplatit. Nechybí tak například ochrana v reálném čase, skenování celého zařízení, anebo jen určitého souboru. Pokud navíc víte, že v určitou dobu budete mimo počítač, tak si sken můžete naplánovat dopředu. Berte v potaz, že kompletní sken pomocí aplikace Avira dokáže pekelně zpomalit váš Mac, rozhodně jej tedy nespouštějte, pokud potřebujete výkon na něco jiného.

Avira Free Antivirus stáhnete zde

AVG

Antivirus AVG se řadí mezi velice schopné a oblíbené antivirové programy. Na Macu vás tato aplikace dokáže ochránit před malwarem a kromě toho nabízí také ochranu v reálném čase. K dispozici je na macOS, Windows, ale také na Android, takže můžete být chráněni na prakticky veškerých zařízeních, na kterých to je potřeba. AVG provádí automatickou aktualizaci virové databáze, tudíž si můžete být vždy jistí, že jste chráněni proti nejnovějším hrozbám. Díky automatickým aktualizacím můžete AVG nechat běžet na pozadí s tím, že aplikaci nemusíte vůbec spouštět – o vše se postará. Dále AVG nabízí ochranu proti podvodným e-mailům, dokáže upozornit na škodlivé webové stránky a soubory. Pokud si za AVG zaplatíte, tak získáte rodičovské nástroje pro ochranu vašich potomků, možnost pro deaktivaci webkamery. I v tomto případě dokáže kompletní sken počítače pořádně vytížit hardware.

AVG stáhnete zde