Nová verze ChatGPT bude fungovat tak, jako kdyby jí vyvinul Apple

Umělá inteligence zažívá v posledních měsících velký rozmach, který má navíc prakticky 100% pokračovat i nadále. Zatímco však některé společnosti skočily do této technologie po hlavě, jiné v čele s Applem se jí zatím poměrně překvapivě straní. S trochou nadsázky se však dá říci, že již brzy bychom se měli dočkat AI, která bude vývojovým standardům Applu odpovídat. Namísto něj se však o ní postará Microsoft.

Podle zdrojů portálu The Information pracuje Microsoft tajně v současnosti na speciální verzi chatbota ChatGPT, u které má být ve velkém kladen důraz na soukromí a ochranu uživatelských dat. O novince je toho sice zatím známo pramálo, nicméně víme o ní například to, že by měla běžet na dedikovaných cloudových serverech Microsoftu, díky čemuž data z ní nepřijdou do kontaktu se standardní verzí ChatGPT, čímž bude zachováno maximální soukromí. Za důraz na soukromí a bezpečnost si však nechá Microsoft řádně zaplatit. Běžným uživatelům totiž služba nebude k dispozici vůbec, firmy pak za ní údajně zaplatí zhruba 10x víc než za standardní ChatGPT. I přesto se však očekává velký zájem, zejména z institucí s důrazem na bezpečnost – tedy například z bank, zdravotních institucí, finančních služeb a tak podobně.