ChatGPT nyní dokáže komunikovat s ještě více aplikacemi

Společnost OpenAI představuje další krok v propojení umělé inteligence s běžnými online službami. Nově totiž ChatGPT dokáže komunikovat s více populárními aplikacemi a platformami přímo v rámci konverzace – bez nutnosti přepínání mezi okny nebo otevírání dalších webů. Zatím je funkce dostupná mimo EU, ale celosvětové rozšíření se očekává ještě letos.
V krátké ukázce na YouTube OpenAI demonstrovala, jak mohou uživatelé plánů Free, Go, Plus i Pro nově interagovat s aplikacemi jako Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify či Zillow. Stačí začít konverzaci s příkazem typu „Spotify, najdi mi chill playlist na večerní běh“ nebo „Booking, ukaž mi hotely v Barceloně s výhledem na moře“ – a ChatGPT se o zbytek postará.
Spotify: playlisty na přání přímo v chatu
Integrace se Spotify umožňuje připojit váš účet – bez ohledu na to, zda používáte verzi Free nebo Premium – a nechat si od ChatGPT doporučit podcasty, sestavit playlisty podle nálady, žánru či interpreta. Sten Garmark, viceprezident Spotify pro uživatelskou zkušenost, v této souvislosti uvedl: „Naší vizí je být všude tam, kde jsou naši posluchači. Díky propojení se ChatGPT vzniká nový způsob, jak mohou fanoušci objevovat hudbu a umělce, které milují, přirozenou konverzací – kdykoli je napadne.“
Fotogalerie
Canva a chytrá tvorba obsahu
Další novinkou je propojení s Canvou, které přináší kombinaci kreativity a efektivity. Uživatelé mohou nahrát textové dokumenty a nechat ChatGPT a Canvu automaticky vytvořit prezentace, plakáty a další materiál. Umělá inteligence dokáže navrhnout strukturu, vizuály i texty, které Canva ihned zpracuje do finální podoby.
Plánování cest s Expedií a Bookingem
Cestovatele zase jistě potěší integrace s platformami Expedia a Booking.com, které umožní přirozeně plánovat dovolené – například zúžit vyhledávání podle rozpočtu nebo preferencí, zobrazit výsledky na mapě či v karuselu, a to vše v rámci jedné konverzace.
OpenAI kromě toho spouští náhled nového vývojářského nástroje Apps SDK, který umožní třetím stranám vytvářet vlastní rozšíření pro ChatGPT. SDK je postaveno na Model Context Protocolu (MCP) vyvinutém společností Anthropic a má otevřít dveře široké škále budoucích integrací. Tento krok potvrzuje dlouhodobý cíl OpenAI: proměnit ChatGPT v centrální rozhraní pro digitální život. Místo desítek aplikací v telefonu či prohlížeči bude stačit jedna konverzace, v níž zvládnete naplánovat dovolenou, vytvořit prezentaci, poslechnout si hudbu i zapsat poznámky.
Pokud půjde všechno podle plánu, rozšíření integrací do EU by mohlo dorazit ještě během letošního roku – a ChatGPT by se tak stal skutečným „asistentem pro všechno“.