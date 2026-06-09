Firma stojící za ChatGPT míří na burzu. Může vzniknout nová generace miliardářů

Společnost OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT a odstartovala současnou revoluci v oblasti umělé inteligence, podnikla jeden z nejdůležitějších kroků ve své historii. Firma podala důvěrnou žádost o vstup na burzu, čímž si otevřela cestu k primární veřejné nabídce akcií (IPO). Pokud k ní skutečně dojde, může se podle analytiků jednat o jeden z nejsledovanějších a největších technologických debutů posledních let. Zájem investorů se očekává obrovský, protože OpenAI dnes patří mezi nejhodnotnější a nejrychleji rostoucí technologické společnosti na světě.
Firma, která změnila svět technologií
Ještě před několika lety znala OpenAI především odborná veřejnost. Dnes je situace úplně jiná. ChatGPT se stal nejpoužívanější generativní AI aplikací na světě a pro mnoho lidí představuje první kontakt s umělou inteligencí. Podobně jako se Google stal synonymem pro internetové vyhledávání, stal se ChatGPT symbolem nové éry AI. Od spuštění služby zaznamenala OpenAI raketový růst. Její nástroje dnes využívají stovky milionů lidí po celém světě a technologie firmy pronikají do vzdělávání, podnikání, zdravotnictví i státní správy.
Ocenění, které bere dech
Poslední investiční kolo ocenilo OpenAI na přibližně 852 miliard dolarů, tedy téměř 18 bilionů korun. Pro srovnání, hodnota společnosti několikanásobně převyšuje tržní kapitalizaci většiny evropských technologických firem dohromady. Právě vysoké ocenění je jedním z důvodů, proč investoři očekávají vstup na burzu s mimořádným zájmem. Mnozí věří, že OpenAI může být pro současnou generaci investorů podobnou příležitostí, jakou byly kdysi společnosti Google, Facebook nebo Nvidia.
Sam Altman stojí před největší zkouškou
Případný vstup na burzu ale přinese i nové výzvy. Dosud mohla OpenAI fungovat relativně svobodně a soustředit se především na vývoj technologií. Veřejně obchodovaná firma však bude muset pravidelně zveřejňovat finanční výsledky a čelit mnohem většímu tlaku investorů. Ti budou chtít vidět, zda je společnost schopná proměnit obrovské investice do datových center, vývoje modelů a výpočetní infrastruktury v dlouhodobě udržitelný byznys. Právě schopnost generovat zisky bude jedním z hlavních témat, která budou investoři v následujících měsících sledovat.
OpenAI už dávno není jen ChatGPT
Mnoho lidí si OpenAI spojuje výhradně s chatbotem ChatGPT. Ve skutečnosti však firma investuje do mnohem širšího portfolia produktů. Vedle generativní AI vyvíjí nástroje pro programování, kancelářskou práci, státní správu, zdravotnictví i finanční sektor. Současně pracuje na vlastním webovém prohlížeči a dalších spotřebitelských produktech. Cílem společnosti je vybudovat ekosystém služeb, který bude využívat umělou inteligenci napříč každodenním životem podobně, jako dnes používáme internet.
Konkurence nikdy nebyla silnější
OpenAI sice patří mezi lídry současné AI revoluce, rozhodně však nemá vyhráno. Na trhu proti ní stojí technologičtí giganti jako Google, Microsoft, Meta nebo Amazon. Rychle rostou také specializované firmy jako Anthropic, která rovněž zvažuje vlastní vstup na burzu. Celý sektor navíc čelí otázce, zda současné investice do umělé inteligence nejsou příliš vysoké a zda firmy dokážou ospravedlnit astronomická ocenění, která jim investoři přisuzují.
Nejdůležitější IPO desetiletí?
OpenAI má za sebou turbulentní období. Firma řešila odchod a následný návrat generálního ředitele Sama Altmana, rostoucí regulatorní tlak i právní spory související s využíváním umělé inteligence. Přesto zůstává jedním z nejdůležitějších hráčů technologického světa. Pokud skutečně vstoupí na burzu, nepůjde pouze o další IPO. Může se jednat o historický moment, který ukáže, jak velkou důvěru mají investoři v budoucnost umělé inteligence. Ať už budou výsledky jakékoliv, jedno je jisté už dnes. Firma, která odstartovala AI revoluci, se chystá vstoupit do úplně nové kapitoly své existence.