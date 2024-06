Elon Musk: Pokud dojde k integraci s OpenAI do Apple produktů, všude je zakážu!

Společnost Apple na své včerejší úvodní Keynote k letošní WWDC oznámila mimo jiné intenzivnější zapojení umělé inteligence do svého ekosystému spolu s integrací Siri a ChatGPT. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat – a jedna z těch nejvýraznějších přišla ze strany Elona Muska. Elon Musk, známý svými kontroverzními názory, v souvislosti s novinkami oznámenými na Keynote kritizuje Apple za plánovanou integraci umělé inteligence do svých operačních systémů.

Na své vlastní sociální platformě X vyjádřil své obavy ohledně bezpečnosti a oznámil, že v případě spolupráce cupertinské společnosti s OpenAI bude nucen zakázat Apple produkty ve svých firmách. Zákaz se podle Muska má vztahovat nejen na zaměstnance, ale i na návštěvníky, kteří by případně do některé z Muskových firem zašli s Apple produktem. Muskovo plamenné vyjádření je nicméně jako vždy potřeba brát s jistou rezervou. „Pokud Apple integruje OpenAI na úrovni operačního systému, pak budou Apple zařízení ve mých firmách zakázaná. To je nepřijatelné narušení bezpečnosti,“ napsal Musk na Twitteru v neděli večer. V reakci na svůj tweet Musk později dodal, že návštěvníci jeho firem budou muset svá Apple zařízení před vstupem odevzdat a uschovat v Faradayově kleci.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024