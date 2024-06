Apple Intelligence: Apple představil vlastní revoluční AI

Apple Intelligence je zbrusu novou AI Applu, která má propojit soukromí, uživatelský komfort, užitečnost a řadu dalších věcí tak, aby se Apple produkty uživatelům používaly co možná nejpřirozeněji. Apple tuto novinku popisuje jako osobní AI systém, který je unikátní v tom, že je de facto o vás v tom slova smyslu, že se vám snaží maximální porozumět.

Apple Intelligence je k dispozici na iPhonech, iPadech i Macích, přičemž s vámi dokáže pracovat, komunikovat a celkově vám rozumí. Pomáhá vám například přepsat maily, sumarizovat různé texty, které označíte na displeji vašeho zařízení a tak podobně. Funkční přitom nebude jen v aplikacích Applu, ale taktéž v aplikacích třetích stran.

Velmi zajímavé je, že se AI učí z toho, jak komunikujete, co děláte a celkově ze všeho, co s iPhonem, iPadem a Macem provádíte a podle toho funguje například na základě prioritizování notifikací a tak podobně. Dále nemá problém s pochopení toho, co je na fotce, co jí říkáte a tak podobně. Když například budete chtít poslat vaší mámě přání k narozeninám, AI bude schopná jej automaticky vytvořit a nabídne vám i text, který můžete poslat.

Apple AI vám bude rozumět

Apple Intelligence nemá problém s porozuměním vaší řeči (byť v době psaní článku netušíme, zda bude i pro češtinu) a bere v potaz vaše osobní informace a vztahy. Když jí tedy řeknete například to, ať vám přehraje podcast, který jste ráno poslouchali s manželkou, AI si „rozvzpomene“, co to bylo a nabídne vám to. AI jako taková navíc chápe kontext, díky čemuž dokáže i pracovat napříč aplikacemi. Například když máte schůzku ve vaší kanceláři, AI ví, kdy máte vyrazit kvůli dopravní situaci, připraví vám navigaci přímo do kanceláře a zároveň připraví vše potřebné, co by se vám mohlo na schůzce hodit – tedy veškeré projekty, které se schůzky týkají, poznámky a tak podobně.

Naplnily se i spekulace ohledně provozu. Vše běží tzv. On Device, tedy přímo na zařízení, díky čemuž odpadají starosti s jakýmkoliv zneužitím na straně serverů. Háček je však v tom, že je AI dostupná jen na čipech A17 Pro a M1 až M4. Využitelnost je tedy zatím dost omezená, avšak vzhledem k tomu, že tím Apple zajistil nulové ohrožení soukromí (ani on sám nesbírá informace), rozhodně stojí toto omezení za to.

Velké vylepšení pro Siri díky Apple Intelligence

Díky Apple Intelligence slibuje Apple u Siri větší přirozenost, celkově využitelnější a komplexnější. Dokáže totiž daleko lépe chápat, co jí zadáváte, následně informace lépe zpracuje a díky tomu vám i daleko lépe odpoví. Se Siri navíc půjde nově komunikovat nejen hlasem, ale taktéž skrze zadávaný text.

Nově je Siri i daleko chytřejší s tím, že vám dokáže odpovědět například na obrovské množství technikálií souvisejících s Apple produkty. Řekne vám třeba, co je to iCloud, ale nemá problém vám poskytnout vyloženě návod na určitou funkci aktivovatelnou v nastavení.

Vzhledem k tomu, že Siri daleko lépe chápe vaše pokyny a zároveň je schopná pracovat v aplikacích, není problém jí říci i poměrně specifické věci typu „najdi mi ve fotkách mou kamarádku v růžovém kabátu“, což ona snadno najde a vy můžete následně s danou fotkou jednoduše pracovat – třeba ji vložit do poznámek, poslat přes zprávy a tak podobně. U všeho je pak naprostou samozřejmostí důraz na maximální soukromí a bezpečnost vašich dat.

Jelikož Siri poběží de facto v popředí systému, lze jí požádat třeba i o to, ať vám zobrazí určitou věc, kterou potřebujete v danou chvíli například vyplnit do aplikace. Tedy pokud máte třeba ve fotkách fotku vaši platební karty kvůli jejím číslům, Siri vám dokáže fotku ukázat na displeji tak, abyste si mohli vše potřebné v klidu a jednoduše přepsat. Celkově by pak měla Siri nabízet informace přesně v ten moment, kdy je můžete potřebovat například na základě vaší polohy, činnosti, denní doby a tak podobně. Zkrátka a dobře, učení se z kontextu.

Dobrý mail zvládne konečně napsat každý!

Jak Apple v rychlosti ukázal už při prezentaci macOS a iPadOS, jeho Apple Intelligence dokáže například přepisovat maily a to přesně tak, jak budete potřebovat. Vše bude fungovat velmi jednoduše – zkrátka jen označíte text a následně zvolíte, co se s ním má vlastně stát: tedy zda má být přepsán například do profesionálnější noty, prodloužen, zkrácen a tak podobně. Příchozí maily zase dokáže zesumarizovat, abyste se s nimi byli schopni rychleji seznámit. Sumarizovány přitom nebudou jen jednotlivé zprávy, ale půjdou takto zjednodušit i celá vlákna chatů.

Přibývá i možnost rychlých AI odpovědí, které budou tvořeny na základě příchozích mailů. Pokud budete například někam pozváni, AI Applu vám automaticky vygeneruje odpověď ve formě poděkování za pozvánku, kterou si budete moci následně doplnit o vše potřebné.

Notifikace podle (vaší) potřeby

Apple se svou AI nebál „sáhnout“ ani do notifikací. Umělá inteligence je bude schopna třídit podle důležitosti, ale taktéž vámi představtavených režimů soustředění, denní doby a tak dále. Vy tak jako první vždy uvidíte notifikace, které jsou důležité, přičemž sestupně pod nimi budete nacházet notifikace, které si zaslouží klidně i nějaký ten odklad.

Genmoji: Generování vlastních emoji ve zprávách je tu!

K dispozici je nově i velmi zajímavá funkce ve formě generátoru emoji. Ten bude fungovat velmi jednoduše – AI bude stačit říci, co má za emoji vygenerovat, a to to na základě zadání udělá. Díky tomu tak bude moci vzniknout de facto nekonečné množství emoji, které půjdou využít pro jakoukoliv příležitost i odpověď.

Zadání přitom nebudou muset být úplně konkrétní. Díky funkci Imagine Playground dokáže AI vygenerovat obrázky během pár vteřin. Můžete využít kategorie, jako jsou místa, doplňky, zadat styl atd. Vše opět probíhá přímo na zařízení a nabízí vám řadu možností, ze kterých si budete moci vybrat přesně tu, která je vám nejbližší. Mimochodem, Imagine Playground je samostatnou aplikací pro maximálně jednoduché používání.

Revoluce v Poznámkách i Fotkách

Extrémně zajímavého upgradu se dočkaly poznámky, ve kterých půjde z pouhých nákresů vygenerovat přesně to, co chtěl uživatel daným náčrtkem zaznačit – tedy například stavební slohy a tak podobně. Tato novinky nese název Image Wand.

Co se pak týče fotek, zde by měl být díky AI extrémně využitelný filtr, respektive vyhledávání. Umělé inteligenci půjdou zadávat velmi specifická zadání, se kterými si ona díky rozpoznání obrázků skvěle poradí. Problém navíc nebude jak hledat ve fotkách, tak i videích, což celkově velmi usnadní vyhledávání. Velmi zajímavé je pak to, že AI bude stačit leckdy i strohý popis určité činnosti v případě, že si nepamatujete detaily o ní. AI vám následně nabídne ty nejlepší možnosti, které vašemu zadání co nejvíce odpovídají a vy si z nich pak už „vytáhnete“ přesně to, co potřebujete.

Partnerství s OpenAI aneb ChatGPT na scénu

Na závěr prezentace oznámil APple partnerství s OpenAI, díky kterému může Siri propojit s ChatGPT 4o. Co to pro vás znamená? Ve výsledku to, že se jí můžete zeptat prakticky na cokoliv chcete a ona vám odpoví. Problém nemá třeba s tím, aby vám poradila s receptem, když jí řeknete, jaké suroviny máte k dispozici a tak podobně. K dispozici bude i podpora využívání obrázků pro prompty, můžete ji využívat s přihlášením k OpenAI účtu i bez něj. Háček je v tom, že podpora ChatGPT nepřibude hned, ale až v průběhu roku.