Apple představil revoluční iOS 18! iPhony dokáže změnit k nepoznání

iOS 18 je bezesporu nejsledovanější novinkou, kterou si Apple na dnešní Keynote připravil. A vzhledem k tomu, jaké spekulace ohledně novinek jeho představení předcházely se vlastně této skutečnosti vůbec nedá divit. O to víc potěší, že valná většina z nich se zakládala na pravdě a tento systém má právě díky jejich kombinaci potenciál změnit dosavadní vnímání iPhonů jako takových. Pojďme se tedy na něj společně podívat.

Možnosti úprav domovské obrazovky

Pokud si libujete v uživatelských úpravách, budete iOS 18 milovat. Pro domovskou obrazovku totiž Apple přidal řadu novinek v čele s možností vytvářet mezery mezi aplikacemi či jejich řádky a sloupci. K dispozici je rovněž vylepšený Dark Mode, který dokáže přebarvit ikony aplikací do tmavších verzí (tedy v případě, že pro ně je daná ikona uzpůsobena). Extrémně zajímavé je pak to, že Apple umožňuje nově kompletně přebarvit do vámi zvolené barvy veškeré ikony aplikací, aby byla obrazovka iPhonu celkově ucelenější a odpovídala vašemu gustu.

Nové Ovládací centrum

Potvrdily se rovněž spekulace o vícestránkovém ovládacím centru, ve kterém lze „swajpovat“ ze stránky na stránku, díky čemuž je skvěle přehledné. Na jedné stránce totiž můžete mít nepoužívanější prvky, na další hudební přehrávač, na další pak ovládací prvky pro vaši chytrou domácnost. přičemž vše budete mít konečně po ruce. Vše ja pak samozřejmě uživatelsky přizpůsobitelné tak, abyste si mohli každičkou stránku upravit tak, jak chcete.

A konečně, po mnoha letech umožní Apple změnit tlačítka na Lock Screenu – tedy svítilnu a fotoaparát. Majitelé iPhonů 15 Pro navíc dostanou k dispozici řadu nových možností pro Akční tlačítko, což je rozhodně fajn. Doposud jej totiž Apple docela zanedbával.

Zamykání aplikací

Další opravdu líbivou novinkou je možnost uzamknout vaše aplikace pomocí Face ID tak, aby se do nich nikdo jiný kromě vás nedostal. Tyto aplikace pak nebudou posílat notifikace, interagovat s Apple Maps ani na sebe celkově jinak upozorňovat, čímž by „vyzradily“ něco, co není určeno pro cizí oči. Přibyla rovněž možnost skrytí aplikace, kdy některé aplikace opět dokážete díky Face ID „skrýt“ a odkryjete je až po autentizaci. Dále se budete moci rozhodnout, které aplikace budou mít přístup ke kontaktům, dalším zařízením v síti (s možností výběru).

Zprávy jsou zase využitelnější

Pokud rádi reagujete na iMessage skrze emoji, Apple pro vás má super zprávu – nově budete moci využít jakékoliv, které iPhone skrývá. Přibývá rovněž možnost formátování textu a co je možná nejzajímavější, konečně budeme moci jednoduše naplánovat odeslání zprávy na určitou hodinu. Zapomenout rovněž nesmíme na možnost ozvláštnit efekty nejen celé zprávy, ale i jednotlivý slova v nich. Chybět Zprávám jako takovým nebude ani podpora RCS, avšak s tím se vzhledem k tomu, že ji Apple oznámil již před pár měsíci ve výsledku počítalo.

Velký redesign Mailu

Velkého přepracování se dočkal Mali, který se nově skládá ze čtyř kategorií, do kterých budou zprávy inteligentně tříděny. Vy tak budete mít díky tomu super přehled o všem příchozím, přičemž díky přepracovaným vláknům chatu bude jednodušší i procházejí jednotlivých mailů jako takové. Kategorizace bude dostupná později v tomto roce.

Peněženka zřejmě opět pro USA

Představila byla nová funkce Tap to Cash, která by měla sloužit pro převádění nižších částek z iPhonu do iPhonu bez sdílení zbytečných osobních informací. Jedná se svým způsobem o obdobu Apple Pay Cash, avšak Tap to Cash je podobné AirDropu, respektive NameDropu. Jak už to však u finančních služeb bývá, pravděpodobně bude novinka omezena jen na USA.

Fotky v novém

Opravdu zásadního redesignu se dočkala aplikace Fotky, která je pro mnohé z nás denním chlebem. Ta nyní vypadá celkově moderněji a hlavně by měla uživatelům poskytovat jednodušší přístup přesně k těm fotkám, které chtějí vidět. K dispozici bude například jednoduché filtrování podle roku či měsíce de facto na jeden dotek, přičemž díky inteligentnímu filtru bude navíc z vaší fotogalerie možné „vytáhnout“ spousty specifických typů fotek typu screenshoty, fotky s určitými osobami a tak podobně.

iPhone bude ve Fotkách rovněž schopen vytvářet souhrny dnů skládající se z fotek a videí, ze kterých budou tvořeny líbivé koláže a tak podobně. Ty půjdou následně sdílet s vašimi blízkými, abyste jim dali co nejlépe vědět ohledně toho, co jste zrovna dělali či děláte. Přepracované Fotky jako takové by tedy měly být zkrátka pro uživatele velkým zjednodušením nejen jejich konzumace, ale zkrátka celkového používání jako takového.