CarPlay Ultra je skvělé! Podívejte se na první reálné dojmy z používání

CarPlay Ultra, nejnovější generace automobilového rozhraní od Applu, se po letech vývoje konečně dostává do reálných vozů. Redaktor Bradley Iger z The Verge otestoval CarPlay Ultra v modelu Aston Martin DBX707 a popsal, co ho nejvíce zaujalo.

Podle Igera je největší silou CarPlay Ultra míra přizpůsobení. Na rozdíl od klasického CarPlay nabízí systém rozsáhlé možnosti úprav vzhledu i obsahu na displeji auta. Aston Martin připravil vlastní grafické téma a Apple přidal řadu dalších designů, které si řidič může doplnit o různé barvy a tapety.

CarPlay Ultra jde rozsáhle přizpůsobit

Volba motivu a zobrazení informací na přístrojové desce se ovládá pomocí malého dotykového ovladače na volantu. Tímto způsobem si lze nastavit, co přesně se má na displeji zobrazovat – například rychlost, spotřeba nebo navigace. Iger k tomu napsal:

„Ve srovnání se standardním CarPlay je tu mnohem více možností personalizace. Estetika je hlavním lákadlem, ale nové funkce přinášejí i praktický přínos.“

Jednou z těchto praktických novinek je možnost zobrazit navigaci přes Apple Mapy současně na přístrojovém štítu i hlavním infotainment displeji, přičemž každý z displejů zobrazuje jiný úhel pohledu na trasu. Pokud je tedy některá část cesty na displeji za volantem hůře viditelná, stačí se podívat na hlavní obrazovku a ihned získáte jiný pohled.

Bezdrátově a okamžitě

CarPlay Ultra přitom funguje kompletně bezdrátově, a i přesto byly reakce systému okamžité a plynulé. „Reakce na vstupy byly okamžité, bez záseků nebo trhaných přechodů,“ popsal Iger.

Vývoj CarPlay Ultra byl podle Aston Martinu i Applu velmi úzkou spoluprací. Apple automobilce poskytl doslova „prázdné plátno“ a nechal ji definovat, jaké funkce by řidiči měli mít k dispozici nejčastěji. Obě společnosti si prý musely osvojit nové postupy – Apple se seznámil s komplikovanými bezpečnostními předpisy pro automobilové displeje, Aston Martin zase s filozofií návrhu uživatelského rozhraní od Applu.

Standardní CarPlay sice v iOS 26 získá některé nové widgety a vylepšení, ale takto rozsáhlou míru přizpůsobení nenabídne. CarPlay Ultra tak míří na prémiové vozy a řidiče, kteří chtějí mít systém laděný přesně podle svých představ.