OpenAI chystá vlastní AI zařízení s Jonym Ivem. Dorazit má už příští rok

OpenAI čekají přelomové roky. Podle vyjádření vedení společnosti se totiž rýsuje první hardwarový produkt, který by veřejnost mohla spatřit už ve druhé polovině roku 2027. Naznačil to šéf politické strategie OpenAI Chris Lehane během setkání Axios House v Davosu, kde uvedl, že společnost je s vývojem „na dobré cestě“. Lehane sice nepotvrdil, že by se zařízení mělo začít prodávat už letos. Ale k oznámení už letos dojít může. To odpovídá dřívějším spekulacím, podle nichž by se produkt měl začít prodávat až v roce 2027.
Klíčovou roli hraje také spolupráce generálního ředitele OpenAI Sama Altmana s legendárním designérem Jonym Ivem, bývalým šéfem designu Applu. Jejich společný projekt, známý pod označením „io“, má za cíl vytvořit celou rodinu zařízení postavených kolem AI. Nedávno navíc oba potvrdili, že první prototyp už je na světě a jeho vývoj pokračuje.
Pozornost vzbudilo také rozšíření týmu. K OpenAI × LoveFrom se připojil Janum Trivedi, zkušený inženýr a návrhář uživatelských rozhraní, který dříve rovněž působil v Applu. Podílel se například na vývoji Split View, multitaskingu či pokročilých gest v iPadOS 15. Jeho příchod naznačuje, že OpenAI bude klást velký důraz na uživatelský zážitek a ergonomii. Podle nedávných zpráv OpenAI zároveň posiluje své audio modely, což podporuje spekulace, že první zařízení by mohlo být primárně orientované hlasem.