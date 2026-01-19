ChatGPT začne zobrazovat reklamy! Ovlivní to i odpovědi?

OpenAI oznámilo, že ChatGPT brzy začne zobrazovat reklamy pro uživatele bez placeného plánu. Tento krok je součástí širší strategie, jak pokrýt rostoucí náklady na provoz umělé inteligence. Reklamy se mají zobrazovat pouze na bezplatných účtech a budou jasně označeny pod odpověďmi modelu.
Společnost zároveň představila nový levnější plán ChatGPT Go za 8 dolarů měsíčně (zhruba 200 Kč), který nabídne více funkcí než bezplatná verze – například rychlejší přístup ke generování obrázků, větší počet zpráv, větší paměť nebo více nahrávek. Tento plán ale na rozdíl od dražších verzí bude stále obsahovat reklamy.
Odpovědi zůstanou nezávislé
OpenAI ujišťuje, že reklamy nebudou mít žádný vliv na obsah odpovědí a že data z konverzací nebudou předávána inzerentům. Uživatelé mladší 18 let žádné reklamy neuvidí, a to ani v případě, že věk pouze odhadne systém.
Fotogalerie
Reklamy budou navázané na kontext probíhající konverzace a mohou propagovat související produkty či služby. Zobrazí se ale až pod samotnou odpovědí a budou oddělené.
Volba mezi reklamou a předplatným
Pro ty, kteří se chtějí reklamám zcela vyhnout, zůstává možnost zakoupit si dražší plán Plus (za 20 dolarů, u nás 499 Kč), Business nebo Enterprise. Tyto verze nabídnou plný výkon modelu GPT-5.2, přístup k agentům, projektům, programování a dalším funkcím bez jakékoli reklamy.
Změny se zatím týkají převážně uživatelů v USA, ale očekává se jejich postupné rozšíření i do dalších zemí. OpenAI tak reaguje na potřebu finanční udržitelnosti – a přibližuje se obchodnímu modelu Googlu, i když zatím bez prodeje dat.