Zavřít reklamu

Apple se otřásá! Klíčoví vývojáři míří k OpenAI a vedení firmy se rozpadá pod rukama

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Podle informací deníku Wall Street Journal v posledních měsících opustily Apple desítky zkušených inženýrů a designérů, kteří se specializovali na audio, robotiku či třeba nositelnou elektroniku. Všichni měli namířeno ke společnosti OpenAI, která aktuálně buduje vlastní hardwarovou divizi a intenzivně rozšiřuje svůj tým. Nově příchozí odborníci se podíleli na vývoji průlomových produktových kategorií. A to od průmyslového designu pro Apple Watch přes audio technologie používané v iPhonu a AirPodech až po experimentální robotické projekty. Podle dostupných informací se očekává, že OpenAI představí svůj první hardware již příští rok, což vysvětluje rozsáhlý nábor lidí.

Trump Cook Inauguace 5 Trump Cook Inauguace 5
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Apple Battersea community impact Tim Cook and King Charles III greeting guests 02 Apple-Battersea-community-impact-Tim-Cook-and-King-Charles-III-greeting-guests-02
Apple Battersea community impact Tim Cook and King Charles III with The Kings Trust Apple-Battersea-community-impact-Tim-Cook-and-King-Charles-III-with-The-Kings-Trust
tim cook nike 1 tim-cook-nike-1
Vstoupit do galerie

OpenAI není jediným konkurentem, který v poslední době láká odborníky z jablečné společnosti. Tento týden vyšlo najevo, že rovněž Meta přijala několik bývalých pracovníků Applu, včetně uznávaného designéra Alana Dyea. Současně probíhá rozsáhlý nábor zaměřený na vývoj AI technologií a chytrých brýlí. Apple naopak čelí nejen odchodům klíčových techniků, ale také velkým změnám ve vrcholovém managementu. Společnost oznámila odchod Senior Vice President Kate Adams, viceprezidentky pro environmentální a politické iniciativy, Lisy Jackson a také šéfa AI týmu Johna Giannandrey. V průběhu roku odešli i dlouholetý provozní ředitel Jeff Williams a finanční ředitel Luca Maestri. Objevují se dokonce spekulace, že generální ředitel Tim Cook zvažuje odchod, a to možná už v příštím roce. Apple tak prochází jednou z největších personálních proměn za poslední desetiletí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.