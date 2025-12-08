Apple se otřásá! Klíčoví vývojáři míří k OpenAI a vedení firmy se rozpadá pod rukama

Podle informací deníku Wall Street Journal v posledních měsících opustily Apple desítky zkušených inženýrů a designérů, kteří se specializovali na audio, robotiku či třeba nositelnou elektroniku. Všichni měli namířeno ke společnosti OpenAI, která aktuálně buduje vlastní hardwarovou divizi a intenzivně rozšiřuje svůj tým. Nově příchozí odborníci se podíleli na vývoji průlomových produktových kategorií. A to od průmyslového designu pro Apple Watch přes audio technologie používané v iPhonu a AirPodech až po experimentální robotické projekty. Podle dostupných informací se očekává, že OpenAI představí svůj první hardware již příští rok, což vysvětluje rozsáhlý nábor lidí.
OpenAI není jediným konkurentem, který v poslední době láká odborníky z jablečné společnosti. Tento týden vyšlo najevo, že rovněž Meta přijala několik bývalých pracovníků Applu, včetně uznávaného designéra Alana Dyea. Současně probíhá rozsáhlý nábor zaměřený na vývoj AI technologií a chytrých brýlí. Apple naopak čelí nejen odchodům klíčových techniků, ale také velkým změnám ve vrcholovém managementu. Společnost oznámila odchod Senior Vice President Kate Adams, viceprezidentky pro environmentální a politické iniciativy, Lisy Jackson a také šéfa AI týmu Johna Giannandrey. V průběhu roku odešli i dlouholetý provozní ředitel Jeff Williams a finanční ředitel Luca Maestri. Objevují se dokonce spekulace, že generální ředitel Tim Cook zvažuje odchod, a to možná už v příštím roce. Apple tak prochází jednou z největších personálních proměn za poslední desetiletí.