Apple se oficiálně rozloučil se svým finančním ředitelem Lucou Maestrim

Tim Cook, CEO společnosti Apple, ocenil během čtvrtletního zisku za fiskální rok 2024 práci Lucy Maestriho, dosavadního finančního ředitele společnosti. Maestri se totiž chystá na přechod do nové role v rámci společnosti Apple.

„Ještě dříve, než předám slovo Lucovi, bych chtěl této chvíle využít k tomu, abych ocenil jeho výjimečné služby jako finančního ředitele Applu a poděkoval mu za jeho partnerství,“ řekl Cook během vyhlašování finančních výsledků v průběhu tohoto týdne. „Za deset let v této roli odvedl Luca skutečně výjimečnou práci při utváření Applu tak, jak jej známe dnes. Pomohl nám spravovat Apple dlouhodobě, promyšleně a cílevědomě. Pomohl nám obohatit životy tolika lidí po celém světě a byl lídrem, ke kterému lidé vzhlíželi a od kterého se mnoho naučili,“ dodal. Cook dále také uvedl, že má „obrovskou důvěru“ v Kevina Parekha, který byl jmenován novým finančním ředitelem společnosti.

Fotogalerie luca_maestri Luca Maestri Luca Maestri Tim Cook Luca Maestri AppleInsider Zdroj: AppleInsider Vstoupit do galerie

Maestri na oplátku poděkoval Cookovi za „velmi laskavá slova“ a řekl, že působení ve funkci finančního ředitele Applu pro něj bylo „skutečným privilegiem a úžasnou cestou“. „Velmi jsem si vážil podpory našich investorů a analytické komunity v průběhu let. Kevin je výjimečný a vím, že si budete užívat interakci s ním do budoucna,“ prohlásil Maestri. Luca Maestri byl jmenován finančním ředitelem Applu v roce 2014 a dohlížel na období obrovského růstu společnosti. Ve své funkci zůstane do konce roku, zatímco Parekh převezme roli finančního ředitele 1. ledna 2025. Parekh je v Applu 11 let a v současné době vede finanční plánování a analýzu, finance G&A a benefitů, investor relations a tržní výzkum.