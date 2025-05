Bude vůbec ještě dávat iPhone Pro po letošku smysl? Díky těmto upgradům základních modelů spíš ne

Přestože používám Pro iPhony prakticky od první chvíle, kdy začal Apple rozlišovat své telefony právě na základní modely a řadu Pro, určitě nemůžu říci, že bych byl schopen přednosti řady Pro nějak zvlášť vytěžit. Jinou možnost ale ve výsledku nemám. Bez mučení přiznávám, že jsem zřejmě i kvůli mé práci docela technologicky rozmlsaný a třeba pohled na 60Hz displej telefonu mi už skoro až vadí. Moc dobře přitom vím, když leckomu stačí. Když ale člověk „přičuchne“ k něčemu lepšímu, zpět se mu vrací těžko. Nicméně z úniků informací odhalujících letošní generaci iPhonů začínám tak nějak nabývat dojem, že řada Pro dost možná pro leckoho ztratí smysl. Já totiž možná budu mezi nimi.

V souvislosti se základními iPhony 17 a 17 Air slýcháme v poslední době opravdu hodně zajímavých věcí, podle kterých je Apple high-endovým modelům Pro zajímavě přiblíží. Počítá se třeba právě s nasazením 120Hz displejů, vylepšováním fotoaparátů, lepší výdrží baterie v případě základního modelu či snahou minimalizovat rámečky kolem displeje. V posledních letech jsme si rovněž zvykli na to, že je Apple schopen (ještě víc) kouzlit se širokoúhlým fotoaparátem, který nově zvládá díky vyššímu rozlišení falešný 2x „optický zoom“. Ten sice funguje jen tak, že ze 48MPx fotky se vyřízne 12MPx fotka, který se de facto zvětší bez ztráty kvality, nicméně výsledek je velmi dobrý.

Právě zajímavé přiblížení základních modelů k Pro iPhonům z hlediska technických specifikací v kombinaci s přívětivější cenou pak může být pro nejvyšší modelovou řadu iPhonů docela problém. Protože i základ bude najednou stačit valné většině uživatelů, jelikož nabídne to, kvůli čemuž si leckdo kupoval model Pro. Ať už to byl optický zoom nebo lepší displej, Základní „sedmnáctka“ či 17 Air může v tomto směru zajímavě zamíchat kartami.

Do komentářů pod tento článek mi pravděpodobně někdo napíše, že foťák řady Pro bude stále o parník lepší než u základních modelů, potažmo 17 Air. Já si to ale upřímně řečeno nemyslím a to už na základě letoška. Když jsem totiž dělal srovnávací testy foťáků iPhonů 16, 16e a 16 Pro, určitě po nich nemůžu říci, že by byl 16 Pro nějak přehnaně „ustřelený“, ba právě naopak. Občas fotky vyšly lépe ze základního iPhonu 16, přičemž někdy dokázala zazářit i „levná“ vstupenka do světa jablečných telefonů ve formě iPhone 16e.

Myslím si tedy, že pokud letos Apple skutečně přiblíží základní iPhony, potažmo iPhone 17 Air technickými specifikacemi k řadě Pro (respektive pak těmi technickými specifikacemi, kvůli kterým si řadu Pro kupovali i „běžní“ rozmlsaní jablíčkáři jako jsem třeba já), může tím paradoxně své vlajkové řadě uškodit. Protože obhájit si koupi iPhonu Pro bude rázem opět o něco těžší, jelikož aby uživateli dával smysl, bude muset být buď velkým fanouškem Applu, nebo bude mít specifické potřeby, které základ, potažmo 17 Air nenabídne. Protože natáčení do 8K, 5x optický zoom a tak podobně jsou sice super věci, ale pokud nemáte monitor, na kterém byste 8K rozlišení ocenili, či na 5x optický zoom (či jiný, který nenabídne základ) nefotíte opravdu ve velkém, bude pro vás opravdu Pro model zbytečný luxus. Možná se ale na celou produktovou politiku Applu dívám špatně a proto si rád v komentářích pod tímto článkem přečtu i vaše názory.