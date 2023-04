Buďte opatrní. App Storem kolují falešné ChatGPT aplikace s cílem vás okrást

Okolo ChatGPT je v poslední době velké pozdvižení. Bylo jasné, že na tento rozjetý vlak naskočí i podvodníci, což dokazují i některé aplikace v Mac App Store. Ačkoli Apple aplikace před jejich zveřejněním kontroluje, není výjimkou, že podvodné aplikace i tak proklouznou. Zpráva Alexe Klebera odhaluje poměrně znepokojivé výsledky měsíčního vyšetřování aplikací, které tvrdí, že poskytují služby ve stylu ChatGPT.

Aplikace, které lze vyhledávat pomocí klíčových slov jako OpenAI a ChatGPT, používají často velmi podobné logo jako OpenAI. Na první pohled vypadají mnohdy legitimně. „Většina z těchto aplikací není nic jiného než levné napodobeniny nebo přímé podvody, které nesplňují to, co stojí v popisu aplikace. Tyto podvody nejen klamou uživatele, ale také poškozují pověst legitimních vývojářů a brání růstu ekosystému aplikací na platformě macOS,“ stojí ve zprávě. Kleber trvá na tom, že Apple by měl zaujmout přísnější postoj vůči aplikacím, které zdánlivě procházejí procesem kontroly aplikací bez problémů. Například bylo zjištěno, že aplikace od účtů vývojářů Pixelsbay a ParallelWorld jsou registrovány ze stejné adresy v Pákistánu, přičemž aplikace sdílejí 99 % stejného kódu. Sám Kleber upozorňuje, že nerozumí tomu, jak se tyto aplikace mohly na Mac App Store dostat. Předpokládá se také, že aplikace používají zneužívající taktiku k získávání pozitivních recenzí, což pomáhá prosadit aplikaci v App Store. Kleber trvá na tom, že činnost podvodných vývojářů vytváří nespravedlivé a konkurenční prostředí pro legitimní vývojáře, kteří dodržují pokyny App Store, a je v rozporu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, které se Apple snaží dodržovat. Nezbývá než doufat, že si Apple na podvodníky posvítí.