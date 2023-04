Povídání o trzích: Speciál o pražské burze. Bude se dařit ČEZu?

Tisková zpráva: Po několika týdenní pauze se znovu sešli Jaroslav Brychta s Tomášem Vrankou, aby probrali aktuální dění na finančních trzích. V tomto dílu se zaměřili specificky na akcie naší tuzemské burzy. Z tohoto důvodu si k sobě přizvali ještě Tomáše Cvernu, autora série Týden na pražské burze. Co si kluci myslí o ČEZu, českých bankách, nebo třeba o Kofole? To vše zjistíte v aktuální epizodě.

Hlavním tématem byl samozřejmě ČEZ, který je bezpochyby nejpopulárnější akcií na naší burze a mezi českými investory se řadí mezi jedny z nejkupovanějších akcií vůbec. Má ale tato popularita opodstatnění nebo se jedná jen akciový patriotismus?

Podle Tomáše C. jsou obě verze validní. V evropském prostředí by investor těžko hledal identickou společnost. Problémem v případě ČEZu je ale zapojení státu, které do této investice přináší mnoho pochybností. Paradoxně však tento aspekt v poslední době láká stále více investorů, kteří sází právě na vyšší ocenění v případě státního odkupu. Tento scénář ale není vůbec jistý. Navíc je zde i mnoho jiných proměnných (cena elektřiny, regulace EU, rozšíření jaderné elektrárny Dukovany atd.), které mohou společnost v této nejisté době překvapit.

Dalším velkým tématem byly banky pražské burzy. Erste (Česká spořitelna), Komerční banka a Moneta také patří, především díky svým vysokým dividendám, mezi velmi oblíbené tituly. Nicméně bankovní sektor se v současnosti otřásá v základech a mnoho investorů s napětím čeká, jestli se problémy rozšíří i na české území. V tomto případě se zúčastnění shodli na tom, že bezprostřední riziko našim bankám nehrozí. Samozřejmě existuje hrozba recese, český bankovní sektor je ale vcelku odlišný od toho amerického a minimálně v teoretické rovině by měl být vůči současné situaci odolnější.

V poslední části ještě pánové stihli probrat Colt CZ (dříve Česká zbrojovka) a Kofolu. Colt CZ se podle nich jeví jako společnost, která má zajímavé diverzifikační plány do budoucna. Na druhé straně budoucnost Kofoly může být nejistá, jelikož popularita slazených nápojů v posledních letech klesá. Pod společnost ale spadají i mnohé značky minerálních vod, u kterých popularita naopak stoupá. Záleží tedy, jak se firma s touto změnou trendu vypořádá.

Celý aktuální díl Povídání o trzích je dostupný ZDARMA zde