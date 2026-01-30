Český průmyslový gigant CSG ovládl amsterdamskou burzu

Komerční sdělení: Konec minulého týdne přinesl pro české i slovenské investory jednu z nejočekávanějších událostí posledních let. Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) s českými kořeny úspěšně vstoupil na burzu v Amsterdamu. Akcie této skupiny, která patří k lídrům v oblasti obranného průmyslu, najdete v platformě XTB pod tickerem CSG.NL. Debut dopadl nad očekávání, když hned během prvního obchodního dne hodnota akcií vzrostla o přibližně 30 % a v současnosti se jejich cena pohybuje kolem 34 EUR za kus.
Aktuální tržní kapitalizace společnosti dosahuje zhruba 33,9 miliardy EUR, což v přepočtu činí neuvěřitelných 822 miliard korun. Pro srovnání, hodnota energetického gigantu ČEZ se pohybuje kolem 647 miliard korun, což z CSG dělá největší českou veřejně obchodovanou společnost. Tento raketový start reflektuje globální trend, kdy se bezpečnost a zbrojení stávají po dlouhé době klíčovými tématy. Silná domácí stopa a rostoucí poptávka po obranných systémech způsobily, že zájem lokálních investorů byl hned od prvních minut obchodování enormní.
Načasování vstupu na trh hraje firmě do karet, neboť státy po celém světě masivně navyšují obranné rozpočty. CSG prochází obdobím dynamického růstu, což dokládá rok 2024, kdy skupina více než zdvojnásobila své tržby. Evropské země po invazi na Ukrajinu zjistily, že v uplynulých letech zbrojení podcenily a jejich sklady munice jsou v mnoha případech prázdné. Právě zde CSG nabízí komplexní řešení od vývoje a výroby munice až po servis těžké techniky a radarových systémů.
Vývoj ceny akcií CSG (CSG.NL). Zdroj: Investiční aplikace XTB. Minulé výsledky nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
V čele holdingu stojí Michal Strnad, který vedení převzal v roce 2018 po svém otci Jaroslavovi. Díky úspěšnému úpisu akcií (IPO) se Michal Strnad stal podle dostupných žebříčků nejbohatším zbrojařem světa s majetkem odhadovaným na 37 miliard USD. Zároveň mu patří prvenství v žebříčku nejbohatších Čechů a postavení jednoho z nejvlivnějších mladých podnikatelů v Evropě. Holding se sídlem v Praze aktuálně sdružuje přes stovku firem a zaměstnává více než 14 000 lidí v sektorech od letectví až po automobilový průmysl.
Tato veřejná nabídka akcií, v rámci které CSG nabídla investorům přibližně 15 % svých akcií, představuje jeden z nejvýznamnějších debutů v evropském obranném sektoru. Pokud vás tento příběh zaujal, podrobné analýzy a technické parametry vstupu na burzu rozebrali analytici XTB v novém videu na YouTube kanále. Do akcií CSG můžete investovat přímo prostřednictvím aplikace XTB.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.