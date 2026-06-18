Raptor Bell, jedinečný zvonek ve tvaru motoru Raptor slaví vstup SpaceX na burzu

Pokud jste investovali do akcií SpaceX, tedy SPCX, pak máte rozhodně důvod k oslavám a toho si myslí i samotná společnost. Ta proto uvedla předobjednávky zvonu, který je kopií slavného motoru Raptor, jenž vynáší vesmírné lodě SpaceX do vesmíru. Jedná se o 18 centimetrů vysoký zvon s váhou přibližně 1180 gramů, který dělá to co každý jiný zvon na světě. Můžete s ním jednoduše zamávat a začne zvonit. Jak upozorňuje sám SpaceX, může se finální verze oproti té, kterou společnost nyní prezentuje mírně lišit a to barvou, materiálem nebo vzhledem. Dodání by mělo být podle SpaceX do prosince 2026 s tím, že objednávat Raptor Bell je možné již nyní a to za cenu 125$.