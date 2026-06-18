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Raptor Bell, jedinečný zvonek ve tvaru motoru Raptor slaví vstup SpaceX na burzu

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R. ZavřelRoman Zavřel
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Pokud jste investovali do akcií SpaceX, tedy SPCX, pak máte rozhodně důvod k oslavám a toho si myslí i samotná společnost. Ta proto uvedla předobjednávky zvonu, který je kopií slavného motoru Raptor, jenž vynáší vesmírné lodě SpaceX do vesmíru. Jedná se o 18 centimetrů vysoký zvon s  váhou přibližně 1180 gramů, který dělá to co každý jiný zvon na světě. Můžete s ním jednoduše zamávat a začne zvonit. Jak upozorňuje sám SpaceX, může se finální verze oproti té, kterou společnost nyní prezentuje mírně lišit a to barvou, materiálem nebo vzhledem. Dodání by mělo být podle SpaceX do prosince 2026 s tím, že objednávat Raptor Bell je možné již nyní a to za cenu 125$.

spacex bell.png spacex bell.png
Glove Raptor.png Glove_Raptor.png
SPCXBell Front.png SPCXBell_Front.png
spacex raptor bell spacex raptor bell
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