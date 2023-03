5 teorií, co v sobě může skrývat pozvánka na WWDC 2023

AR/VR headset

Přestože se v posledních hodinách objevily informace o tom, že je představení AR/VR headsetu nejisté, neznamená to, že jej Apple do pozvánky neskryl. Různě barevné stínované pruhy v nás totiž evokují právě prolnutí běžného světa s virtuální či rozšířenou realitou, na čemž by měl headset stavět. Navíc i tvarově se bude pravděpodobně jednat o zařízení vcelku blízké nákresu na pozvánkách – tedy minimálně při pohledu ze shora. A co víc – Apple se ve výsledku absolutně nemusí trápit tím, že do pozvánky headset skryl, ale nakonec jej neukáže. Vždyť nikdy nepotvrdil, že do pozvánek cokoliv skrývá, takže i kdyby v ní headset skryt byl, jako by nebyl.