Internetem koluje údajná pozvánka na představení iPhonů 16! Je pravá?

Od rozeslání pozvánek na zářijovou Keynote, na které se světu představí nová generace iPhonů, Apple Watch a dost možná i základních AirPods dělí svět podle všeho poslední dny. Nyní se však na internetu objevilo něco, co jako pozvánka na představení iPhonů vypadá a co potvrzuje jak již několikrát omílaný termín představení, ale taktéž příchod Capture Buttonu či nové barevné varianty. Na to, jak údajná pozvánka vypadá, se můžete podívat níže v galerii.

Ačkoliv samozřejmě nelze pravost uniklé pozvánky na zářijovou Keynote potvrdit, velmi spolehlivý leaker Majin Bu, kterému se dostala do rukou taktéž, tvrdí, že by se o ní měla být pravá. A upřímně řečeno, nebylo by příliš divu. Designově totiž opravdu vypadá, jako by z oka vypadla těm předešlým a to i svým sloganem, který je typově přesně takový, jaký by Apple bez problému použil. Je však třeba jedním dechem dodat, že pokud se jedná skutečně o pozvánku, kterou zamýšlel Apple v nadcházejících dnech rozeslat, je dost možné, že finální design může nakonec přeci jen vypadat jinak. Apple by totiž zkrátka nemusel chtít takto veřejně potvrdit, že mu pozvánka unikla, a tak by ji na poslední chvíli přepracoval. Jasno ale v tomto směru bude až skutečně poté, co pozvánky dorazí.