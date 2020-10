Pozvánky na sledování představování nových produktů probouzí ve fanoušcích společnosti Apple každoročně obrovskou fantazii. Nikdo v podstatě nikdy oficiálně neřekl, že by se snažil Apple do těchto pozvánek skrývat informace o tom, čeho se nadcházející prezentace bude týkat, ovšem neoficiálně v tom mají fanoušci jasno. Ani letos tomu není jinak a vzhledem ke spekulacím, které prvází očekávané představení iPhone 12 již řadu měsíců, je možné spekulovat ještě víc než kdy dřív.

Anketa Co vidíte v pozvánce na představení iPhone 12 vy? Lokalizátor AirTag 43,28 % LiDAR 11,94 % Reverzní nabíjení 5,97 % Novou barevnou variantu iPhonu 13,43 % Nic, jedná se jen o pouhou pozvánku 14,93 % Něco jiného 10,45 %

My v redakci se domníváme, že Apple tentokrát do pozvánky ukryl informaci o největší novince, kterou iPhone 12 přinese a tou je bezesporu technologie LiDAR, kterou disponuje iPad Pro z letošního roku. Kruhy vypadají, jako by zaměřovaly logo nakousnutého jablíčka. Stejně tak však barvy, které pozvánka nabízí, mohou ukazovat nabíjení, dokonce i reverzní nabíjení, které od nového iPhone 12 Pro očekáváme. Vnitřní kruh s logem Applu pak vypadá jako uniklé fotografie lokalizátorů AirTag. Nás však tentokrát zajímá hlavně to, co si o pozvánce myslíte vy – ostatně, podrobnější článek o nejčastějších teoriích o nové pozvánce ze sociálních sítí leakerů vám přineseme v průběhu dneška. Pokud odpověď, jenž vyhovuje vašemu názoru nenajdete v anketě, budeme rádi, když nám váš názor na letošní pozvánku napíšete do diskuse pod tímto článkem.