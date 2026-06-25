Plánování akcí ve více lidech je teď hračka. Apple vylepšuje svou aplikaci Pozvánky o nové funkce

Apple vydal novou aktualizaci pro svou nativní aplikaci Pozvánky, která přináší několik velmi užitečných novinek pro organizaci nejrůznějších událostí. Tou absolutně nejzásadnější je dlouho očekávaná funkce spolupořadatelství. Díky ní nyní mohou dvě a více osob společně plánovat a plynule spravovat jakýkoliv večírek, oslavu nebo rodinnou sešlost, což výrazně usnadňuje celkovou koordinaci složitějších a větších akcí.
Nová pozadí a lepší přehled o hostech
Kromě sdílené správy událostí přidali vývojáři také zcela nové možnosti pro vizuální nastavení pozadí samotné pozvánky. Uživatelé tak mohou mnohem lépe navodit tu správnou uvolněnou atmosféru pro nadcházející posezení u kávy, společnou cestu na oblíbené bubble tea nebo třeba letní zmrzlinovou párty s přáteli. Velmi praktickou změnou je i nová pravomoc pro hlavní pořadatele, kteří nyní dostali na výběr možnost zviditelnit seznam všech pozvaných hostů pro ostatní účastníky. Samotná aktualizace pak podle poznámek Applu tradičně obsahuje i opravy chyb a celkové vylepšení výkonu a stability.
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Snadné potvrzení účasti odkudkoliv
Apple původně představil aplikaci Pozvánky na začátku roku 2024 a od té doby ji pravidelně obohacuje o nové a žádané funkce. Služba je dostupná jak formou nativní aplikace přímo na iPhonu, tak i prostřednictvím webového rozhraní na iCloudu. Odkazy tak lze odeslat naprosto komukoliv, bez ohledu na to, jaké zařízení zrovna používá. Samotní hosté pak mohou potvrdit svou účast jednoduše buď přímo z mobilní aplikace na svém jablečném telefonu, nebo klasicky a pohodlně přes jakýkoliv webový prohlížeč.