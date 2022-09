Planá naděje. Tento očekávaný produkt Apple na středeční Keynote nakonec nepředstaví

Od středeční Keynote mají mnozí jablíčkáři vskutku obrovská očekávání a s ohledem na to, co se kolem Applu v posledních dnech šušká se vlastně ani není čemu divit. Kalifornský gigant se totiž v poslední době kromě iPhonů či Apple Watch poměrně intenzivně zaměřil třeba i na vývoj jeho chytrých headsetů, kterými by rád opanoval v budoucnu trh. Před pár týdny si pro ně navíc již zaregistroval i ochranné známky na názvy, z čehož leckdo vyvodil, že je jejich odhalení za rohem a dojde k němu velmi pravděpodobně hned v září spolu s iPhony. To je ale podle čerstvých zpráv reportéra Marka Gurmana vyloučeno.

Ačkoliv měl zřejmě v minulosti v plánu skutečně svůj headset ukázat již v průběhu letoška, nyní zdroje Marka Gurmana tvrdí, že se na nich i nadále tvrdě pracuje a letošní launch nestihnou. Registrace ochranných známek tedy byla ve své podstatě jen přípravou na budoucnost a do jisté míry možná i jakýmsi křesáním jiskřičky naděje pro letošek. Gurman je tedy nyní za jedno s analytikem Ming-Chi Kuem ohledně toho, že se headset ukáže nejdřív na začátku příštího roku. Jednat se má konkrétně o high-endový model Apple Reality Pro, který bude později doplněn o levnější a zřejmě funkčně osekanou verzi, která je vyvíjena pod kódovým označením N602. V rukávu má mít pak Apple ještě zařízení s označením N421, ale jeho vývoj je zatím v plenkách a tedy pro jeho dokončení bude třeba spousta času.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 9 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 1 Vstoupit do galerie

Zda se dočkáme odhalení headsetu Applu už v lednu příštího roku, či si na něj počkáme o poznání déle je v současnosti velkou neznámou, kterou pravděpodobně zatím nerozluštil ani samotný Apple. Záleží totiž hlavně na tom, jak se mu bude z hlediska vývoje a následného testování dařit. Pokud by však byl schopen skutečně s headsetem na začátku příštího roku přijít, je naprosto jasné, že by se jednalo o jednu z největších technologických událostí minimálně jeho první poloviny, která by svou velikostí možná překonala i šílenství okolo představení nových vlajkových lodí Samsungu.