Gurman: Aplikace mimo App Store půjdou na iPhony nainstalovat do pár týdnů!

To, o čem se v posledních měsících poměrně intenzivně hovořilo, se podle suverénně nejlépe informovaného zdroje z Apple světa co nevidět stane skutečností! Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o možnosti instalovat na iPhone aplikace i z jiného zdroje než je App Store, jak je tomu nyní. Právě kvůli omezeným možnostem instalace aplikací si na Apple v minulosti „došlápla“ Evropská unie a jak se nyní zdá, ten se jejímu nařízení pod hrozbou drakonických pokut podvolil a a aplikace mimo App Store na iPhony v Evropské unii pustí.

Ačkoliv Gurman neupřesnil, kdy přesně na iPhony v Evropské unii tato novinka dorazí, je pravděpodobné, že se stane součástí iOS 17.3, který je nyní zhruba v polovině beta testování a jeho vydání by tak mohlo proběhnout v horizontu tří až čtyř týdnů. Neznáme sice ani příliš mnoho dalších detailů o celém technickém řešení, nicméně podle Gurmana bude mít podoba App Store v Evropské unii diametrálně jinou podobu než ve zbytku světa s tím, že do budoucna je docela pravděpodobné, že možnost instalace aplikací mimo App Store zprovozní Apple i ve zbytku světa bez ohledu na to, zda to tam budou zákony vyžadovat či nikoliv. Je totiž třeba, aby byly jeho produkty co nejvíce sjednocené, přičemž zrovna možnosti instalace aplikací jsou v tomto směru zcela klíčové.

Pamatujete si ještě na App Store v iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Pro Apple bude otevření iPhonů aplikacím stažitelným mimo App Store velmi tvrdou ránou, jelikož tím fakticky přijde o plnou kontrolu nad tím, co je na iPhony nainstalovatelné. Zároveň také přijde o provize ve výši 15 až 30 % z každého nákupu přes jeho platební řešení v App Store, jelikož aplikace stažené mimo App Store, popřípadě přímo alternativní obchody s aplikacemi budou moci využívat vlastní řešení. Příjmy ze služeb tedy Applu prakticky 100% klesnou a je jen otázkou, jak výrazně.