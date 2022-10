Gurman: Příští měsíce přinesou minimálně tři nové Macy

Fanoušci Maců zažují v nadcházejících měsících podle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu žně. Apple na ně má totiž v plánu představení hned tří nových Maců, kterými bude cílit jak na profíky, tak i na méně náročné uživatele. A že bude o co stát.

Gurman potvrdil konkrétně to, že Apple finišuje s přípravami nových 14” a 16” MacBooků Pro spolu s novou generací Macu mini. Zatímco první jmenované stroje dostanou dle něj do vínku čipsety M2 Pro a M2 Max, přičemž M2 Max nabídne 12 jader CPU (8 výkonnostních a 4 úsporná) a 38 jader GPU. Poměrně zajímavé je pak to, že i přes navýšení GPU a CPU jader má být zachována maximální RAM paměť 64 GB, což je do jisté míry škoda. Kromě MacBooků Pro chystá dle Gurmana i novou generaci Macu mini, který bude osazen zcela určitě základním čipem M2 nasazeným zatím jen v MacBoocích Air, 13” Pro a v iPadech Pro. Apple měl sice dle zdrojů reportéra testovat taktéž verzi s čipem M2 Pro, avšak není jasné, jak toto testování dopadlo a tedy zda se takto nakonfigurovaného stroje dočkáme či nikoliv. Tak či onak, oba stroje by se měly světu dle Gurmana ukázat během několika nadcházejících měsíců – tedy možná již v listopadu.

Testování Macu Pro pokračuje

V dohledné době má být rovněž představen nový Mac Pro s čipem Apple Silicon, který zřejmě nahradí současnou Intel verzi (nebude-li tedy prodáván po jejím boku). O tom sice Gurman žádné detailní informace neprozradil, nechal se však slyšet, že dříve než v roce 2023 se tak velmi pravděpodobně nestane, jelikož Apple v současnosti údajně teprve zintenzivňuje jeho testování. Nedá se proto očekávat, že s ním do několika týdnů skončí a záhy novinku představí, byť by to bezesporu leckoho potěšilo.