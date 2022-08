5 teorií, co může o iPhonech 14 (Pro) prozrazovat pozvánka na jejich představení

Termín představení nové generace iPhonů již není žádným tajemstvím, stejně tak jako design pozvánek na tuto událost. A jelikož je ten i tentokrát více než zajímavý a zároveň dost abstraktní, pojďme si jako již tradičně zaspekulovat nad tím, co by mohl znamenat – respektive co by mohl prozrazovat o blížících se iPhonech. Pár velmi zajímavých teorií nás totiž v redakci napadlo a věříme, že se v nich s mnohými z vás shodneme.

Nový fotografický režim

Vzhled pozvánky evokuje v mnoha lidech „na první dobrou“ hvězdné nebe. Naše teoretické okénko tak snad ani nelze začít jinak než spekulací o možném novém fotorežimu určeném speciálně pro noční focení hvězdné oblohy. Tímto prvkem totiž již někteří konkurenti z řad Androidů disponují a co víc, v App Store i Google Play naleznete i celou řadu aplikací, které vám s focením hvězdné oblohy pomůžou. Vytvoření nativního řešení v podobě režimu do aplikace Fotoaparát, který by byl schopen zvýraznit na černočerné obloze zářící hvězdy by tedy nebylo rozhodně od věci – tím spíš, když bude iPhone 14 (Pro) disponovat takřka 100% jedním z nejlepších fotoaparátů své doby.

Zlepšení zoomu

Hvězdy jsou od naší planety vskutku daleko. Nebylo by proto hezké se je, nebo i jakékoliv jiné objekty, pokusit přiblížit tak, abychom si je mohli detailněji prohlédnout? Jasně, u hvězd se nám to tak úplně nepovede, ale u pozemských předmětů by možnost kvalitního zoomování jistojistě potěšila. Trojitý optický zoom u iPhonů 13 Pro je sice fajn, na konkurenci však bohužel tak úplně nestačí a právě tento prostor pro zlepšení by tak mohl Apple letos vytěžit. Ostatně, že by se tak mohlo stát, naznačuje do jisté míry i slogan letošní Keynote znějící „Far out.“, tedy v českém překladu „daleko“.

Podpora satelitní komunikace

U vesmíru ještě nějakou chvíli zůstaneme. V posledních dvou letech totiž slýcháme poměrně pravidelně informace o tom, že má Apple v plánu naučit své produkty satelitnímu volání a zprávám, díky čemuž by tak měly být využitelné de facto kdekoliv na světě. Tato funkce by sice měla být dostupná jen v rámci nouzového volání, avšak i tak by měla obrovský potenciál pro zlepšení lidských životů a zejména pak pro jejich záchranu. A jelikož měly dostat podporu satelitní komunikace už iPhony 13 (Pro), ale Apple ze svého plánu nakonec upustil, zdají se být iPhony 14 (Pro) jako ideální kandidáti.

Nová barevné varianta

Poslední teorie související s vesmírem je sice trochu fádní, i přesto je však potřeba v tomto článku uvést. Na mysli máme konkrétně barvy, kterých je ve vesmíru nespočet a které by mohly být právě pozvánkou symbolizovány. Jednak by mohla svým způsobem potvrzovat nasazení spekulované fialové, jelikož fialová je bezesporu vesmírnou barvou, ale taktéž by mohla naznačovat, že se letos konečně dočkáme zcela černého iPhonu, který dorazil naposledy v roce 2016 u iPhonů 7, konkrétně pak u varianty Jet Black. Po sytě černé navíc volají mnozí jablíčkáři již dlouhá léta a ze strany Applu by tedy toto rozhodnutí dávalo smysl.

Always-on u iPhonů 14 Pro

Co když ale pozvánka na Keynote není vůbec o vesmíru a hvězdách, ale „jen“ o zářících bodech na tmavém pozadí? Věříme, že už víte, kam tím míříme. Pokud si myslíte, že směrem k Always-on, který by měl rozzářit určité informace na zhasnutém displeji iPhonu 14 Pro, máte pravdu. Právě Always-on má být navíc jednou z nejvýraznějších novinek letošní generace iPhonů, takže by dávalo smysl, kdyby se mu Apple skrze celou pozvánku takto věnoval. Jasně, můžete namítat, že by tím pádem své zaměření omezil jen na řadu Pro, ale to by ve výsledku udělal třeba i u lepšího zoomu nebo nočního fotorežimu, jelikož v obou případech by se jednalo pravděpodobně o exkluzivity pro iPhony řady Pro.