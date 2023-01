Gurman: Větší MacBook Air letos dorazí, na další vymodlený model si ale ještě počkáme

Fanoušci laptopů s větší úhlopříčkou displeje si v letošním roce přijdou u Applu na své. Kalifornský gigant totiž hodlá podle hned několika na sobě nezávislých zdrojů světu představit větší verzi MacBooku Air, kterou vyplní místo pro chybějící „levný“ velký notebook ve své nabídce a konečně tak uspokojí značnou část svých fanoušků. Že se tak stane potvrdil před pár hodinami po Kuovi, Youngovi a dalších špičkových analyticích i reportér Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu toho sice o novince příliš mnoho neprozradily, nicméně potvrdily alespoň to, že se u ní počítá s 15,5“ displejem, stejným designem jako u MacBooku Air M2 a použitím čipů M2 a M2 Pro, jelikož tyto dva by mělo být větší tělo schopné pasivně uchladit. S pozitivní zprávou však přichází i jedna vcelku negativní. Kromě 15“ MacBooku Air se totiž v letošním roce mnoha uživateli očekával i příchod oživeného 12“ MacBooku, který se v minulosti těšil vcelku slušné popularitě a který měl mít Apple v plánu podle celé řady úniků letos opět představit. Z tohoto plánu však nakonec sešlo, takže si na oživený 12“ model bude muset svět počkat nejméně do příštího roku, přičemž i nad tím visí otazník.