Gurman: První beta iOS 18.4 má vyjít již tento týden

Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dočkat vydání iOS 18.4, který by měl na iPhony přinést například možnost změnit si výchozí navigační aplikaci, máme pro vás zajímavou zprávu. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž Apple vydání předběžně naplánováno na tento týden, konkrétně pak jeho polovinu.

Pokud se tak stane a Apple první betu IOS 18.4 tento týden skutečně vydá, učiní tím tento týden pro své fanoušky suverénně nejzajímavějším minimálně od začátku roku. Kromě bety bychom se totiž měli dočkat taktéž představení 2. generace sluchátek Powerbeats Pro vybavené senzory pro monitoring tepové frekvence, ale co je hlavní, dorazit má konečně i iPhone SE 4. S jeho představením se počítalo sice až někdy v průběhu března či dubna, nicméně před pár dny přišel Gurman překvapivě s tím, že se Apple rozhodl vydání přeložit a to již na tento týden, přičemž svá slova následně na základě dalších zjištění od zdrojů o víkendu potvrdil. Je tedy rozhodně na co se těšit.