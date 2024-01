Gurman: Nové iPady a Macy dorazí na konci března

Pokud právě přemýšlíte nad koupí nového iPadu Air či Pro, popřípadě MacBooku Air, máme pro vás dobrou radu – pokud můžete, nákup ještě chvíli odložte. Není totiž žádným tajemstvím, že se v dohledné době chystá Apple světu nové generace právě těchto tří produktů představit, přičemž podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana již není jejich launch příliš daleko.

Gurmanovy zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu reportérovi potvrdily konkrétně to, že hromadná výroba nových produktů již běží na plné obrátky, díky čemuž by neměl být se skladovými zásobami po spuštění prodejů novinek žádný problém. Představení má pak být naplánováno na konec března, avšak zatím není stále jasné, zda se tak stane skrze tiskovou zprávu, nebo Apple uspořádá svou tradiční jarní konferenci. Nicméně vzhledem k tomu, že se má minimálně v případě iPadů Air a MacBooků Air jednat jen o minoritní updaty vyznačující se primárně výkonnějším čipem, je otázkou, zda bude dávat pořádání konference smysl. Pro iPady Pro s OLED displeji a řadou dalších novinek by konference sice smysl měla, nicméně sluší se připomenout, že se Apple v minulosti neobtěžoval třeba ani s uspořádání tiskové konference pro představení AirPods Pro 1. generace. Zda jej přiměje nový iPad Pro je tudíž otázkou.