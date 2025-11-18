Gurman: iPhone Air 2 nebyl odložen kvůli mizerným prodejům, druhý foťák u něj není na pořadu dne

Kolem (ne)příchodu druhé generace iPhonu Air je v posledních týdnech poměrně solidní zmatek. Nejdřív se totiž objevila informace, že Apple vývoj další generace úplně zastavil kvůli horším prodejům. O den později přišla opačná verze s tím, že se telefon prý jen odsouvá o půl roku a místo podzimu 2026 dorazí až na jaře 2027. Do zmatků se nyní rozhodl vnést jasno reportér Mark Gurman z Bloombergu, který vychází z informací od svých důvěryhodných zdrojů. A jeho zprávy jsou opravdu zajímavé. .
Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že se o iPhonu Air 2 už nějakou dobu jakožto o „modelu pro příští rok“ vůbec nemluvilo. Jinými slovy, není pravda, že by Apple něco odkládal kvůli slabším prodejům současného modelu, jelikož na těch ve výsledku nějak zásadně nesejde. iPhone Air prostě nikdy neměl mít roční aktualizační cyklus, což je mimochodem i důvod, proč nedostal číslovku „17 Air“.
Hlavní vylepšení druhé generace pak má být podle Gurmana úplně jinde než ve druhé kameře, o které nedávno jiní leakeři informovali. Prim má hrát přechod na nový 2nm čip, který by měl přinést výrazně lepší výdrž baterie a celkově posunout Air směrem k efektivitě, na kterou Apple dlouhodobě sází. A pokud jde o druhý zadní foťák, jeho nasazení Gurman příliš nevěří. Technicky by to šlo, z tohoto modelu to dle něj úplně nedává smysl. Oblast, kde má iPhone Air fotoaparát, je prý už tak napěchovaná komponenty a předělávat kompletně konstrukci kvůli dalšímu foťáku působí jako zbytečný luxus – zvlášť u modelu, který má prodeje podobné jako iPhone 16 Plus. Výjimkou by mohlo být jedině to, že design duálního modulu u připravovaného skládacího iPhonu „prosákne“ i do běžné řady.
Co se týče časového plánu, Gurman potvrzuje poměrně jasnou strukturu. Apple na podzim 2026 představí tři vrcholné modely ve formě iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a nového ohebného modelu. Teprve přibližně o půl roku později dorazí základní trojice: iPhone 18, iPhone 18e a potenciálně i osvěžený iPhone Air.
Gurman na závěr ve své zprávě připomíná, že iPhone Air vznikl nejen jako produkt, ale i jako technologický předvoj pro iPhone Fold. Apple díky němu testuje materiály, miniaturizaci, vnitřní konstrukci i optimalizace baterie, které se mají později přesunout právě do skládacího modelu. Jinak řečeno, bez Airu by Fold nejspíš nevypadal tak, jak si ho Apple představuje. S trochou nadsázky se dá říci, že jakýkoliv povyk kolem tohoto modelu je vlastně zbytečný, protože jeho důležitost je pro Apple v něčem úplně jiném nežli v uživatelské oblibě a silných prodejích.