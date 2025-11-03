Zavřít reklamu

Gurman: iOS 26.1 vyjde již dnes! První beta iOS 26.2 pak hned zítra

Vše o Apple
Jiří Filip
1

Přestože se konec roku pomalu, ale jistě blíží, Apple nepřestává do vývoje softwaru „šlapat“ v maximálním možném tempu. Již dnes bychom se totiž měli podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu dočkat vydání několik týdnů testovaného iOS 26.1, na který naváže Apple hned zítra vydáním první bety iOS 26.2.  

Mohlo by vás zajímat

Gurman ve svém pravidelném víkendovém newsletteru prozradil, že iOS 26.1 by měl být uvolněn veřejnosti už v pondělí, pokud tedy v Cupertinu nenastanou žádné komplikace na poslední chvíli. Nová verze iOS 26 přináší například nový přepínač pro Liquid Glass, který zlepšuje čitelnost. Co se pak týče iOS 26.2, zatím to nevypadá, že by se v první betě objevily zásadní novinky, nicméně historie ukazuje, že Apple si občas nechává větší funkce až do pozdějších verzí. U iOS 26.1 například přibyl přepínač Liquid Glass až ve čtvrté betě, tedy těsně před vydáním finální RC verze.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Zatím se tedy nezdá, že by iOS 26.2 měl přinést nějaký revoluční update, ale Apple v posledních měsících rád překvapuje až v průběhu vývoje. Nabízí se tak otázka, zda se tentokrát v některé z pozdějších bet neobjeví třeba další část připravované integrace Apple Intelligence – zejména pokud firma plánuje začít širší testování nových funkcí Siri ještě před začátkem roku 2026. Jedno je ale jisté – uživatelé a vývojáři si rozhodně neodpočinou. Apple se zjevně chystá pokračovat v tempu, které v posledních měsících výrazně zrychlilo, a iOS 26.2 by mohl být dalším důkazem, že na příští rok má kalifornský gigant velké plány.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.