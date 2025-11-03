Gurman: iOS 26.1 vyjde již dnes! První beta iOS 26.2 pak hned zítra

Přestože se konec roku pomalu, ale jistě blíží, Apple nepřestává do vývoje softwaru „šlapat“ v maximálním možném tempu. Již dnes bychom se totiž měli podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu dočkat vydání několik týdnů testovaného iOS 26.1, na který naváže Apple hned zítra vydáním první bety iOS 26.2.
Gurman ve svém pravidelném víkendovém newsletteru prozradil, že iOS 26.1 by měl být uvolněn veřejnosti už v pondělí, pokud tedy v Cupertinu nenastanou žádné komplikace na poslední chvíli. Nová verze iOS 26 přináší například nový přepínač pro Liquid Glass, který zlepšuje čitelnost. Co se pak týče iOS 26.2, zatím to nevypadá, že by se v první betě objevily zásadní novinky, nicméně historie ukazuje, že Apple si občas nechává větší funkce až do pozdějších verzí. U iOS 26.1 například přibyl přepínač Liquid Glass až ve čtvrté betě, tedy těsně před vydáním finální RC verze.
Fotogalerie
Zatím se tedy nezdá, že by iOS 26.2 měl přinést nějaký revoluční update, ale Apple v posledních měsících rád překvapuje až v průběhu vývoje. Nabízí se tak otázka, zda se tentokrát v některé z pozdějších bet neobjeví třeba další část připravované integrace Apple Intelligence – zejména pokud firma plánuje začít širší testování nových funkcí Siri ještě před začátkem roku 2026. Jedno je ale jisté – uživatelé a vývojáři si rozhodně neodpočinou. Apple se zjevně chystá pokračovat v tempu, které v posledních měsících výrazně zrychlilo, a iOS 26.2 by mohl být dalším důkazem, že na příští rok má kalifornský gigant velké plány.
Skôr by ma zaujímalo kedy konečne príde update pre Numbers, Pages, Keynote, Pixelmator alebo Shazam kompatibilný s macOS 26 podporujúci tmavé ikonky a liquid glass design. Pôsobí to dosť smiešne, keď ani Apple aplikácie nie sú schopné byť aktualizované takmer 2 mesiace od vydania nových OS.