Nejen chvála. Apple čelí za iOS 16 tvrdé kritice kvůli zaříznutí nečekaných iPhonů

Když Apple na pondělní Keynote světu ukázal svůj nový operační systém iOS 16, nejednoho jablíčkáře jím velmi potěšil. Ačkoliv nepřináší žádné revoluční novinky, je výrazně zajímavější než loňský iOS 15 a má tedy rozhodně čím zaujmout. Nadšení však vystřídalo záhy u některých jablíčkářů velké zklamání z podporovaných zařízení. Mezi těmi totiž nečekaně chybí i dva velmi oblíbené modely.

Jelikož Apple v posledních několika letech kompatibilitou iOS prakticky nezahýbal a i telefony, které měly být dle jeho logiky z dřívějška již dávno usmrcené, dostávaly stále softwarovou podporu, u nové generace iOS už tomu tak není. Dle očekávání nedorazí na iPhony SE 1. generace, iPhony 6s a 6s Plus, ale hlavně ani na iPhony 7 a 7 Plus, s čímž svět absolutně nepočítal. Prakticky všechny úniky totiž hovořily jen o prvních dvou modelech a proto bylo zaříznutí “sedmiček” velkým překvapením – tím spíš, když se stále jedná oblíbené modely, které jablíčkáři využívají ve velkém.

S ohledem na rozhořčení majitelů iPhonů 7 a 7 Plus se tak nelze divit, že od pondělka plní sociální sítě a diskuzní fóra naštvané příspěvky poukazující na to, že když Apple v posledních letech na kompatibilitu nesahal, neměl by si to teď vynahrazovat a dožadující se tedy toho, ať je jeho záměr přehodnocen. Je nicméně prakticky jasné, že se tak nestane, jelikož byl systém zcela určitě od prvopočátku vyvíjen jen s podporou novějších procesorů než je tomu u iPhonů 7. Apple by tedy iOS 16 na iPhony 7 a 7 Plus nedostal zřejmě ani kdyby chtěl. Do budoucna má nicméně alespoň jasno v tom, že se zařezáváním starších modelů by měl být opatrnější.

Apple to iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE and iPhone 7 users who will not be able to use iOS 16#WWDC22 pic.twitter.com/1uzfjCmE5D — Kojo Darko🇬🇭 (@Joeybneba) June 6, 2022

I love how Apple is forcing iPhone 6 and iPhone 7 users to upgrade with this iOS 16. Aggressive marketing at its best.#WWDC22 pic.twitter.com/1sZu41kMy6 — DME 🇳🇦 (@dme_363) June 7, 2022

Apple disappointed me because it turned off software support for no reason for iPhone 7, 7 plus, MacBook Air 2017, MacBook Pro 2016. We want ios 16 and macOS Ventura on these devices because they are still capable. @Apple that’s a big shame for you. — Marius ASLAN (@AslanMarius) June 6, 2022

Why ,why,why?No iOS 16 support on iPhone 7,I was very nervous yesterday,even cried because no iOS 16 support for iPhone 7.I tested betas since iOS 14.6 and now I need to stay only on iOS 15💔😭😡😖 — Balogh Claudiu Gabriel (@Outland3r_2007) June 7, 2022