Nejen PC a Mac! Epic začal zdarma rozdávat už i hry pro iOS a Android a toto nyní nabízí

Popularita alternativních obchodů s aplikacemi pro iPhony je sice zatím naprosto mizivá, Epic Games si však podle všeho vytyčil, že tuto skutečnost změní. A zvolil pro to stejnou strategii, která se mu v minulosti osvědčila při propagaci jeho obchodu pro počítačové hry. Skrze ten totiž začal před lety rozdávat každý týden jednu standardně placenou hru zcela zdarma, přičemž k tomu stejnému nyní přistoupil i na iPhonech a Androidech.

Epic Games skrze tiskovou zprávu oznámil konkrétně to, že má ve svém mobilním obchodě k dispozici již 20 her z dílny vývojářů třetích stran, přičemž další hry by měly neustále přibývat, aby atraktivita obchodu jako takového rostla. Díky slušné nabídce her navíc nyní může konečně spustit svůj program ve formě bezplatného rozdávání her, přičemž první na řadě je titul Dungeon of the Endless: Apogee, který je zdarma k dostání do 20. února. Další hrou, která bude taktéž zdarma do 20. února, pak má být Bloons TD 6.

Zatímco zprvu bude Epic rozdávat zdarma mobilní hry po celý měsíc, postupem času chce přejít na svůj model osvědčený z počítačového obchodu – tedy na rozdávání her týden co týden. Pokud byste si tedy chtěli titul vyzkoušet, můžete tak učinit přes odkaz níže, který vám umožní stáhnout na iPhone Epic Games Store obchod. Níže pak naleznete seznam her, které v něm naleznete v tuto chvíli.

Epic Games Store na iPhone lze nainstalovat odtud

Seznam her, které v současnosti naleznete v Epic Games Store na iPhonech a Androidech: