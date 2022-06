iOS 16: Apple představil největší změnu v historii iOS!

iOS 16 je oficiálně představen a čekání je u konce. Před malou chvílí totiž Apple oficiálně na své úvodní Keynote WWDC 2022 odhalil iOS 16 – tedy novou generaci svého operačního systému pro iPhony, kterou nahradí letos na podzim loni vydaný iOS 15. Co vše novinka nabídne?

Zřejmě nejviditelnějším upgradem nového iOS 16 je přepracovaný Lock Screen nebo chcete-li zamykací obrazovka. Ta se dle slov Applu dočkala největšího upgradu ve své historii, jelikož jednak vypadá a jednak funguje zcela jinak než jak jsme byli doposud zvyklí. Skvěle si půjde vyhrát jak se styly písma, tak s widgety na ní a celkovou personalizací díky nejrůznějším ukazatelům notifikací a tak podobně. Správa Lock Screenu přitom bude naprosto jednoduchá, jelikož bude fungovat na stejném principu jako tomu je třeba u watchOS či u widgetů v systému – tedy si bude možné nastavovat jednotlivé prvky dle jejich umístění na obrazovce, různě si je přetahovat (byť bohužel stále na Applem předurčená místa) a tak podobně. Super je navíc i to, že bude možné vytvořit hned několik Lock Screenů a ty si měnit podle toho, na jaký budete mít zrovna náladu, potažmo pro jaký bude zrovna vhodná chvíle. Zkrátka dobře užitečná a zároveń designově skutečně povedená vychytávka, která posune ovládání iPhonů na nový level.

Upgradu se dočkaly taktéž notifikace, které budou na Lock Screenu méně rušivé. Apple navíc přidává novinku ve formě funkce “Live Activities”, což jsou ve své podstatě interaktivní notifikace v kombinaci s widgety, které jednak upozorňují na určité věci a jednak umožňují ovládat nejrůznější části systému – například hudbu a tak podobně.

Apple nezapomněl ani na loni představený režim soustředění, který bude nově spolupracovat právě s novými Lock Screeny, ale třeba i aplikacemi v čele se Safari, ve kterém se vám budou zobrazovat záložky jen podle režimu, abyste nebyli vyrušováni ničím “cizím”. Skutečně kolosálního vylepšení se dočkaly iMessage, u kterých lze konečně upravovat poslanou zprávu, potažmo ji do určitého časového úseku zcela smazat. Super je i to, že půjde jednotlivé konverzace lépe označovat jako nepřečtené. Dalšího rozšíření se dočkala funkce SharePlay umožňující sdílení obrazovky s vícero uživateli. Apple ji například konečně integroval do zpráv, přes které bude možné “zvát” uživatele, a celkově zjednodušil její využívání. A pokud jste zastánci diktování, i to se povedlo Applu zlepšit – konkrétně nasadil možnost plynule přepínat mezi psaním na softwarové klávesnici a diktováním. Vše je přitom naprosto jednoduché – při diktování zkrátka Apple nově nevypíná softwarovou klávesnici, takže můžete do diktovaného textu jednoduše “sáhnout”.

Obrovského rozšíření se s příchodem iOS 16 velmi pravděpodobně dočká umělá asistentka Siri. Apple totiž poskytne vývojářům nové API, díky kterému budou schopni dát svým aplikacím podporu Siri bez jakéhokoliv složitějšího programování, což je rozhodně pozitivní zpráva. Totéž v bledě modrém pak lze zcela určitě říci i o nasazení podpory Live Text nebo chcete-li Živého textu do videí, ze kterých tak bude velmi jednoduché “vycucat” psaný text.

Líbivým upgradem prošla i Wallet. Apple se chce s Peněženkou ještě více přiblížit fyzickým peněženkám. K dispozici bude více klíčů pro více příležitostí, sdílení bude snazší i prostřednictvím WhatsAppu a dalších aplikací, vše s podporou IETF.

Jako další přišly na řadu Mapy, které dělá Apple podle svých slov nejlepší na světě, což je zcela upřímně až přehnaně přehnané tvrzení. Novinky, které do nich nasadil, však stojí za to. Nově si totiž lze dát do naplánovaní trasy až 15 zastávek, naplánovat si cestu na Macu a poté si ji „odeslat“ do iPhonu či říct Siri, ať vám při cestě přidá další zastávku (nemáte-li vyplýtvaný maximální počet).

Apple nezapomíná ani na to, že jeho produkty používají děti v „jablíčkářských“ rodinách. Rodinné sdílení nabídne možnost rychlého nastavení nových zařízení pro děti se snazším vytvořením dětského účtu, nastavením omezení a tak podobně. Vaše děti dále zcela určitě ocení například to, že o navýšení času u obrazovky půjde nově žádat přes iMessage, ve kterých to dítěti rodič schválí či nikoliv. Rodiny, které rády fotí, pak zcela určitě potěší nová separovaná knihovna fotografií pro sdílení rodinných fotek, do které navíc půjde „napřímo“ fotit či zaktivovat sdílení fotek s rodinou ve chvíli, kdy budete zrovna na blízku. Jinými slovy, odpadne nutnost „ručně naklikat“ fotky z vaší osobní galerie. V té se pak ve výsledku fotky vůbec nemusí zobrazovat, ale rovnou mohou odcházet do rodinného alba.

Na své si s „šestnáctkovým“ iOS přijdou i milovníci HomeKitu a CarPlay. Co se týče HomeKitu, znovuoznámena u něj byla podpora nového standardu pro chytré domácnosti Matter, díky kterému by se tak měla Domácnost ve výsledku naučit spolupracovat se spoustou nového příslušenství. Skutečně brutálního přepracování se pak dočkala i samotná aplikace Domácnost, která je nyní daleko modernější a hlavně pak přehlednější. Z domovské obrazovky máte rychlý přístup jak ke světlům, tak třeba i kamerám, teploměrům a tak podobně. A co je možná nejlepší, Domácnost půjde skvěle integrovat i do Lock Screenu, takže i na zamčené obrazovce uvidíte informace o tom, jestli máte například doma zhasnuto a tak podobně.

Kolosálního upgradu se dočkal i CarPlay, který se Apple nebojí označovat jako CarPlay nové generace. Obsahuje toho totiž extrémně mnoho od prvků na které jste byli doposud zvyklí, až po ukazatele rychlosti či dojezdu nebo třeba ovládací prvky pro ovládání sedadel, klimatizace a tak podobně. Zkrátka a dobře, CarPlay se nově postará de facto o celý automobilový infotainment v kombinaci s ovládáním některých prvků vozu. Na softwarová řešení automobilek tedy můžete klidně zapomenout – tedy pokud vlastníte vůz od podporované značky.

V úplném závěru pak přišla řada na novinky ohledně soukromí, do kterého míří nová funkce s názvem Safety Check, která lze velmi zjednodušeně popsat jako rychlá možnost přerušení spojení s nebezpečnými osobami, se kterými sdílíte nějakým způsobem své účty, zařízení a tak podobně. Přes tuto funkci půjde toto sdílení přerušit, skrýt vaší polohu v Najít a tak podobně. Zkrátka a dobře, iOS 16 by měl pomoci být v bezpečí.