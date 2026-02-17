Máte starší iPhone? iOS 27 mu může přidat až 10 % výdrže

S blížícím se iOS 27 se mluví především o optimalizaci systému, který by měl přinést lepší stabilitu, výkon a odlehčení, tedy smazání desítek tisíc řádků kódu. Pamětníci jako já si jistě vzpomenou, že před dlouhými roky stejný osud potkal také MacOS. V té době Mac OS X 10.6 Snow Leopard přinesl totéž, co letos očekáváme od iOS 27. Zajímavé je na tom kromě zrychlení a zlepšení stability systému, které budou pozorovat především majitelé starších zařízení také výdrž baterie. Pokud Apple totiž udělá to stejné co v případě Mac OS X 10.6 a zatím tomu vše nasvědčuje, pak bychom se měli dočkat také zlepšení výdrže baterie. Apple samozřejmě nědokáže zvýšit ani obnovit výdrž baterie jako takovou, ale dokáže výrazně zlepšit efektivitu jejího využívání.
To co se stane při podobné aktualizai a co jsme mohli vidět v případě Mac OS X 10.6 Snow Leopard bylo, že došlo k poklesu background aktivity, tédy že se spouštělo méně démonů, méně periodických úloh. Zlepšilo se plánování CPU a GPU, což vedlo k nižšímu počtu probouzení jader. Taktéž se optimalizovalo využití práce s RAM, což vedlo k menšímu počtu swapování. Omezení se dočkaly také staré frameworky, což wedlo k tomu, že systém potřeboval menší počet CPU cyklů pro vlastní režii. V případě Mac OS X 10.6 tehdy uživatelé prvních unibody MacBook hlásili, zvýšení výdrže o 5-10%. To je realistický scénář i v případě iOS 27, ovšem závisí na mnoha faktorech. Nejvíce by se přitom optimalizační změny mohly projevit u modelů, které jsou dnes zhruba dvě až čtyři generace staré. Konkrétně může jít například o iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 14 a iPhone 14 Pro, případně základní iPhone 15. Právě tato zařízení mají stále dostatečně výkonné čipy, ale zároveň už běží na systému, který byl v posledních letech vyvíjen primárně s ohledem na novější generace. Pokud iOS 27 skutečně přinese hlubší optimalizaci jádra systému, mohou právě tyto modely zaznamenat nejviditelnější posun ve výdrži i celkové svižnosti.
U starších telefonů se s lepší kondicí příliš nepočítá, jedině, že byste měli baterii vyměněnou. Dalším faktorem pak je počet funkcí, které Apple do iOS 27 přidá. Čím méně novinek bude, tím více se projeví zvýšení výdrže baterie. V případě nových iPhone pak může být rozdíl maximálně 5%, vzhledem k tomu, že v jejich případě je většina věcí již plně optimalizovaná. Hlavní rozdíl by měl být během takzvané stand-by výdrže, tedy v době, kdy telefon prakticky nic nedělá, například v noci, kdy byste měli pozorovat menší úbytek energie.
Kromě samotné optimalizace systémových procesů může sehrát roli také způsob, jakým iOS 27 přerozdělí výkon mezi jednotlivé části čipu. Moderní A-čipy kombinují výkonná a úsporná jádra a klíčové je, jak často a na jak dlouho se aktivují ta výkonnější. Pokud Apple upraví scheduler tak, aby dokázal ještě agresivněji držet běžné úlohy na efektivních jádrech a omezil zbytečné „přepínání“, může se úspora projevit nejen na procentech baterie, ale i na nižší teplotě zařízení při běžném používání. Právě menší zahřívání má přímý vliv na dlouhodobou kondici akumulátoru, což je faktor, který uživatelé často podceňují. Důležité také bude, jak se změny projeví v reálném každodenním provozu. Optimalizační verze systému obvykle nepřinášejí viditelné novinky, ale jejich přínos se ukáže až po několika dnech používání. Například stabilnější procenta baterie během dne, menší výkyvy při slabším signálu nebo pomalejší pokles kapacity při dlouhodobém stand-by režimu. Pokud iOS 27 skutečně naplní očekávání, může jít o aktualizaci, která nebude působit efektně na první pohled, ale o to víc bude dávat smysl při dlouhodobém používání.