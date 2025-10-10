Android už zase opisuje! Vivo kopíruje Liquid Glass design z iOS 26

Je tomu sice teprve pár týdnů, co Apple vydal veřejnou verzi iOS 26, ale už se musí potýkat s jejím okopírováním, respektive pak okopírováním jejího designového jazyka. Liquid Glass design se totiž stal inspirací pro konkurenci. Tentokrát se jím „inspiroval“ čínský výrobce Vivo, který v rámci svého nového systému OriginOS 6 představil rozhraní nápadně podobné tomu, co jsme letos poprvé viděli na iPhonech.
Vivo se sice snaží tvrdit, že jejich systém „čerpá z plynulosti vody“, ale jakmile se podíváte na demo video, je jasné, odkud vítr vane. Zaoblená tlačítka, průsvitné plochy, skleněný efekt Control Centeru, ikonky ve tvaru „squircles“ a dokonce i tapety se 2D až 3D efektem, které reagují na pohyb telefonu – to vše je až nápadně podobné Apple Liquid Glass stylu.
Apple svůj nový vizuální jazyk představil letos na WWDC jako součást zcela přepracovaného systému iOS 26. Cílem bylo sjednotit rozhraní napříč produkty, dát mu lehkost a pocit „živého skla“, které se proměňuje podle úhlu a světla. To, co mělo být pro Apple dalším krokem ve vývoji designu, se tak nyní objevuje v téměř identické podobě u jednoho z největších výrobců Android telefonů.
Fotogalerie
A i když Vivo ve svých propagačních materiálech tvrdí, že „každé přejetí, posun i klepnutí plyne jako voda“, stačí jediný pohled a Apple fanoušci mají jasno – je to prostě iOS 26 po čínsku. Zajímavé je, že právě Vivo se teď chystá s novým modelem Vivo X300 FE oficiálně vstoupit i na americký trh. Pokud tedy někdo v Applu sleduje, co se děje, můžeme si být jistí, že právníci z Cupertina si tohle porovnání už pečlivě zapisují.