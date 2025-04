Vzhled iOS 19 s předstihem prozrazen? Takto by měl nový OS pro iPhone vypadat!

Představení iOS 19 se nezadržitelně blíží a ruku v ruce s tím přibývají nejrůznější úniky informací, které tento systém s předstihem poodhalují. O další velmi zajímavý se pak před pár hodinami postaral v minulosti spolehlivý leaker Jon Prosser, který již poměrně dlouho tvrdí, že se mu dostala do rukou vývojářská verze tohoto systému a je tedy schopen již nyní říci, co nás čeká. Jeho nedávný popis iOS 19 sice vzbudil mezi jablíčkách rozpaky poté, co jej spolehlivý Apple novinář Mark Gurman z Bloombergu označit za nevěrohodný, nicméně vzhledem k tomu, že Prosser přišel před pár hodinami s další náloží ukázek, které víceméně přesně odpovídají tomu, o čem se v souvislosti s iOS 19 šušká, byla by chyba vás o tyto rendery připravit. Mrknout na ně můžete v galerii níže.

Jak můžete sami vidět, Prosserovy rendery perfektně odráží předešlé informace o tom, že se Apple chce u iOS 19 poměrně zásadně inspirovat vzhledem operačního systému visionOS, který běží na headsetu Apple Vision Pro. Konkrétně by měl vsadit na kombinaci poloprůhledných oken se zakulacením ikon, které bude dle všeho vytvořeno tak, aby co nejvíce respektovalo hlavní obrázek dané ikony. Jinými slovy, ikona Najít obsahující kulatý radar může být dokonale kulatá, zatímco Počasí s mráčkem a sluncem má být zakulacena jen částečně. Poměrně zajímavý pohled je rovněž a systémové nabídky, které by měly více splynout s prostředím a díky tomu působit méně rušivě. Všude pak bude podle Prossera vsazeno na poloprůhlednost, díky čemuž by tak měl systém vypadat opravdu zajímavě a hlavně poměrně dost jinak než tomu je nyní. Do oficiálního představení iOS 19 je však třeba brát všechny podobné informace s určitou rezervou.