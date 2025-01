Applu unikla další novinka z iOS 19!

Přestože je odhalení operačního systému iOS 19 vzdálené ještě zhruba půl roku, pravdou je, že řada upgradů, které má tento systém přinést, již unikla na světlo světa. Applu se navíc jeho pomyslnou pokličku stále nedaří utěsnit a zpod ní tak neustále unikají další a další detaily, které systém s předstihem poodhalují. Jednu takovou novinku nyní odhalil i v minulosti spolehlivý leaker Jon Prosser.

Prosserovi se údajně dostalo do rukou video zachycující vývojářskou verzi iOS 19, která odhaluje zásadně přepracovanou aplikaci Fotoaparát. Ta se má dočkat celkového zpřehlednění a zejména pak nasazení průhledných prvků po vzoru operačního systému visionOS pro Apple Vision Pro. Nabídka ve Fotoaparátu by měla být nově rozdělena do dvou sekcí, kdy jedna bude plně věnována focení a druhá pak natáčení. Díky tomu by tak mělo být přizpůsobování nastavení pro tyto režimy celkově přehlednější, jednodušší a rychlejší.

Díky přepracování rozhraní pro nastavení aplikace Fotoaparát a hlavně pak jeho rozdělení do dvou sekcí by pak měl být Apple schopen dostat přímo do tohoto rozhraní větší množství nejrůznějších možností nastavení. Jinými slovy, některá nastavení foťáku bude zřejmě nově možné provést přímo přes aplikaci Fotoaparát a nikoliv přes Nastavení, což je věc, po které mnozí jablíčkáři dlouhodobě volají a je skoro až překvapivé, že toto volání Apple doposud ignoroval.

Jak už však bývá u podobných úniků informací zvykem, je třeba je brát s patřičnou rezervou. Dokud totiž Apple systém oficiálně v červnu na WWDC neodhalí, jistotu ohledně chystaných novinek mít samozřejmě nebudeme. Pokud se však skutečně rozhodne vydat tímto směrem, rozhodně nikoho neurazí, ba právě naopak. Aplikace Fotoaparát se totiž redesignu dočkala naposledy před mnoha lety.