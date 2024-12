iOS 19 kompatibilita unikla na internet

iOS 19 kompatibilita systému s různými generacemi iPhone unikla na internet. Nejstaršími zařízeními, které bude Apple v příštím roce u iOS 19 podporovat je iPhone Xs a iPhone XR, které byly představeny v září 2018. To znamená, že nejstarší podporované zařízení bude mít v roce vydání iOS 19 sedm let. Všechny starší iPhony mají smůlu a s iOS 19 nebudou kompatibilní. Znamená to, že Apple již druhým rokem v řadě nabídne podporu pro stejná zařízneí, protože naposledy to byl iOS 17, který zrušil podporu iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Operační systém iOS 18 a nyní tedy ani iOS 19 podporu žádného iPhone nezruší.

iOS 19 kompatibilita