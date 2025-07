Recenze Aligator Watch GPS: Garmin Fenix 8 za desetinu ceny

Do redakce nám na test dorazily chytré hodinky české značky Aligator, s poměrně jednoduchým názvem Aligator Watch GPS a s poměrně nízkou cenovkou. Hoďte ale všechny předsudky stranou. Co je levné, nemusí být špatné.

Přiznám se: Do testování se mi zrovna nechtělo. I já měl předsudky, i já myslel, že to bude průšvih. Pravděpodobně jsem se ale před testováním produktu nikdy tak moc, jako tady, nespletl. Za těch pár korun, co Aligator Watch GPS stojí, totiž strčí do kapsy i mnohou konkurenci (a zde pokukuji zejména po Garminech nižších řad).

S Apple Watch srovnání přímo nesnesou, stejně tak Samsung Galaxy Watch, i když těm jsou už v mnohém podobné. Nejvíc ale připomínají produkci společnosti Garmin, obzvláště pak nejpopulárnější její řadu Fenix. Může za to masivní luneta i šroubky v ní obsažené. Kdyby byl ještě oranžový doplněk s textem GPS na pravé straně, kde má Garmin senzory, bylo by to ještě okatější.

Fotogalerie Aligator Watch GPS 1 Aligator Watch GPS 2 Aligator Watch GPS 3 Aligator Watch GPS 4 Aligator Watch GPS 5 Aligator Watch GPS 6 Vstoupit do galerie

AMOLED, Always On a 5 ATM

Garminům se nepodobají jen vzhledem, ale i prostředím, které k tomu kombinuje i prvky z watchOS a Wear OS. Ovládání je velice snadné. Jsou zde tři tlačítka, kdy to levé spouští aktivity, pravé horní dělá výběr, pravé spodní vás přesune zpět. Displej je ale dotykový, takže všechno můžete ovládat i přes něho. Nahoře je alternativa ovládacího centra, vlevo jsou oznámení, vpravo aplikace, dole widgety.

Fotogalerie #2 Aligator Watch GPS 7 Aligator Watch GPS 8 Aligator Watch GPS 9 Aligator Watch GPS 10 Aligator Watch GPS 11 Aligator Watch GPS 12 Vstoupit do galerie

Když jsme ale nakousli ten displej, tak ten teda umí překvapit. Je totiž 1,43“, AMOLED a s rozlišením 466 x 466 pixelů a funkcí Always On. Samozřejmě trochu ztrácí na jasu, zejména na přímém slunečním světle, ale pořád se tu bavíme o cenové hladině 2 500 Kč. Proto překvapí i kovové pouzdro nebo bohaté balení, ve kterém najdete nejen silikonový a velice pohodlný i když robustní řemen, ale také kovový tah s nástrojem na jeho zkrácení přesně podle průměru vaší ruky. Použít však můžete jakýkoli řemen o šíři 22 mm, je tu totiž přítomno klasické upnutí na stěžejky.

Průměr hodinek je sice masivních 52,5 mm, ale kupodivu i na zápěstí o průměru 17,5 mm sedí velice dobře a jistě. Výška je 14 mm, což je samozřejmě hodně a s nošením pod košilí příliš nepočítejte. Pokud odepnete řemen, váha hodinek je 63 g, což dokládá ten masivnější vzhled. Taková výška ale zase skýtá prostor pro velkou baterii. Ta je 500mAh a slibuje týdenní výdrž (nabíjí se vlastním magnetickým konektorem). A co slibuje, také plní. Ještě se hodí dodat, že voděodolnost je 5 ATM.

Fotogalerie #3 Aligator Watch GPS 13 Aligator Watch GPS 14 Aligator Watch GPS 15 Aligator Watch GPS 16 Aligator Watch GPS 17 Aligator Watch GPS 18 Aligator Watch GPS 19 Aligator Watch GPS 20 Aligator Watch GPS 21 Aligator Watch GPS 22 Vstoupit do galerie

Bohatá funkční výbava

Zcela upřímně jsem překvapený i z té nálože funkcí. Jak hodinky deklarují ve svém názvu, disponují GPS, takže nabízí přesné určení polohy a jsou díky tomu schopny velmi přesně zaznamenávat trasu, rychlost, tempo a další parametry vašeho tréninku. Nechybí jim ani elektronický kompas.

S hodinkami můžete vyřizovat telefonní hovory (ve spojení s telefonem), samozřejmě zobrazují notifikace z provázaného telefonu, mají ale také duální senzor pro měření zdravotních údajů. Jde např. o tep, saturaci kyslíku nebo kvalitu spánku a měření stresu. Hodinky upozorní i na delší dobu bez pohybu nebo upozorňují na pitný režim. Potěší i barometrický výškoměr.

Fotogalerie #4 Aligator Watch GPS 23 Aligator Watch GPS 24 Aligator Watch GPS 25 Aligator Watch GPS 26 Aligator Watch GPS 27 Vstoupit do galerie

K tomu tu máte přes stovku druhů sportů. Jsou tu ty zcela běžné, ale i naprosto nevšední. Konečně si tak můžete trackovat třeba zahradničení nebo domácí práce ale klidně i pouštění draka. Garmine, styď se! Hodinky poskytují i propojení s aplikacemi Strava, Google Health Connect nebo Apple Zdraví, což je fajn, protože ta základní aplikace je prostě divná a je také největší slabinou hodinek.

Jmenuje se Glory Fit Pro a nevadilo by, že je poměrně strohá, protože je díky tomu přehledná, ale zarazí určité překlady. Kde neví, napíše jen „Pokračujte“, u nastavení denního počtu kroků máte napsáno „vlak“. Co se ale týče textu v hodinkách, je tam čeština úplně v pohodě. Mimochodem při prvním spuštění aplikace si v ní nastavíte informace o sobě, abyste dostávali korektní měření a zvolíte i cíle, takže vás ten „vlak“ zas tak tížit nemusí. K tomu si tu můžete do hodinek nahrát skutečnou kopu různorodých ciferníků.

Fotogalerie #5 Glory Fit Pro 1 Glory Fit Pro 2 Glory Fit Pro 3 Glory Fit Pro 4 Glory Fit Pro 5 Glory Fit Pro 6 Glory Fit Pro 7 Glory Fit Pro 8 Glory Fit Pro 9 Glory Fit Pro 10 Glory Fit Pro 11 Vstoupit do galerie

Velice milé překvapení

Kdybych aktuálně měl na sobě nějakou pokrývku hlavy, tak ji smeknu. Upřímně jsem překvapen – velice mile překvapen. Nejsou to chytré hodinky v pravém slova smyslu, protože tu chybí obchod s aplikacemi, najdete v nich ale vlastně všechno, co můžete potřebovat. Třeba i velice pěkně zpracované počasí, přehrávač hudby, časové funkce, kalkulačku, dálkovou spoušť fotoaparátu atd.

Fotogalerie #6 Aligator Watch GPS 28 Aligator Watch GPS 29 Aligator Watch GPS 30 Aligator Watch GPS 31 Aligator Watch GPS 32 Aligator Watch GPS 33 Vstoupit do galerie

Aligator Watch GPS stojí kolem 2 500 Kč, což se právě vzhledem k jejich výbavě nechce ani věřit. Ostudu přitom neudělají, laciného na nich není totiž nic. Ona i ta tlačítka mají jistý a hladký chod. Tento text přitom není nějaké PR, je to upřímný pohled na produkt od člověka, který vyzkoušel všemožné chytré nositelnosti, od Apple Watch, přes Galaxy Watch a Galaxy Ring, po produkci Garminu nebo Amazfit. Mimochodem hodinky jsou k dispozici i v černé povrchové úpravě.

Aligator Watch GPS lze zakoupit zde