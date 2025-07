Recenze LG 86QNED85: Velké televize jsou trendem a na tuhle je radost pohledět!

Doby, kdy byly televizory s úhlopříčkou přes dva metry považovány za výstřelek, jsou pryč. Dnes už i modely této velikosti dokáží být plnohodnotnou součástí moderní domácnosti a přesně tak na mě působil LG 86QNED85, když jsem jej měl možnost delší dobu testovat. Od první chvíle, kdy jsem ho umístil do obýváku, bylo jasné, že nejde jen o televizor, ale o zážitek. Velikost obrazovky, výkon, obrazová kvalita i možnosti využití jsou na takové úrovni, že se vám od ní prostě nechce odcházet.

Technické specifikace, zpracování a design

Televize s úhlopříčkou 86 palců, tedy zhruba 218 centimetrů, zní na papíře monstrózně – a ano, fyzicky je to pořádný kus zařízení. Přesto ale díky minimalistickému designu s tenkými rámečky a decentní zadní konstrukcí působí ve výsledku elegantně a nenápadně. Samozřejmě, montáž v jednom člověku není úplně reálná, ale jakmile je jednou na místě, stává se přirozenou dominantou prostoru.

Zásadním tahákem tohoto modelu je nová generace panelů QNED evo s MiniLED podsvícením. LG zde nahrazuje tradiční Quantum Dot řešení barevnými fosfory přímo na modrých LED diodách, čímž vzniká bohatší a čistší bílé světlo, které následně projde vylepšenou vrstvou NanoCell+. Výsledek? Obraz s výjimečnou barevnou přesností, vyšší jasovou dynamikou a překvapivě dobrou černou, i přesto, že se stále jedná o LCD panel. V porovnání s loňskými modely je barevná věrnost znatelně lepší a černá působí přirozeněji – a to i ve večerních scénách.

Kvalita obrazu je navíc výrazně podpořena procesorem α8 AI 4K Gen2, který oproti předchozí generaci přináší o 70 % vyšší výkon při AI zpracování obrazu a o 40 % vyšší výpočetní výkon. A upřímně, je to znát. Během testování jsem si pustil několik starších filmů ve Full HD a televizor je dokázal dopočítat na 4K s úžasnou přirozeností. Obličeje, textury, pozadí – všechno působilo ostře, ale bez přepálení. V některých scénách jsem si ani nevšiml, že nejde o nativní 4K. Za to může i pokročilý α8 AI Super Upscaling, který na základě rozpoznání objektů v obraze zvyšuje kvalitu nejen plošně, ale cíleně například na tváře nebo pohybující se postavy.

Samozřejmostí je pak podpora všech klíčových HDR formátů – Dolby Vision, HDR10 Pro i HLG Pro. Právě při sledování obsahu v Dolby Vision vyniká nejen kontrast, ale i plastický obraz s výbornou hloubkou a barevnou vyvážeností. Obraz není agresivní, ale přesto velmi živý – což je přesně to, co od špičkového panelu chcete. Pokud si obraz rádi ladíte podle sebe, LG přidává funkci Filmmaker Mode s AI úpravou podle okolního světla, takže i ve dne působí filmy přirozeněji.

Testování

V každodenním provozu se LG 86QNED85A ukazuje jako nejen výkonný, ale také mimořádně komfortní společník. Za to může i nový operační systém webOS 25, který se vyznačuje vysokou rychlostí, přehledným rozhraním a pětiletou aktualizační podporou. Vše běží svižně, ať už jde o Netflix, Apple TV+, YouTube nebo jinou streamovací platformu. Potěšilo mě i to, že LG konečně více zapracovalo na personalizaci – nová domovská obrazovka umožňuje přiřadit si profily, takže si každý člen domácnosti může rychle načíst své aplikace, doporučení i nastavení.

Zvlášť mě zaujala funkce AI Picture Wizard – jednoduchý průvodce, který vám pomocí výběru preferovaných ukázek nastaví obraz podle vašich preferencí. Televize tím nabídne doslova miliardy možných kombinací, ale vše se děje přirozeně a rychle, bez nutnosti složitého nastavování. Podobně funguje i AI Sound Wizard, díky kterému si každý může přizpůsobit zvuk podle toho, co mu sedí – a opět bez zbytečné komplikace. Když už jsme u zvuku – kromě běžného výstupu mě příjemně překvapila funkce WOW Orchestra, která synchronizuje zvuk vestavěných reproduktorů s LG soundbarem. Výsledkem je prostorovější a přirozenější zvuk, zejména při sledování filmů a sportu.

Nadšený jsem byl i z funkce Sport Alert, kdy si vyberete tým a druh sportu, a televize vás pak sama upozorní na blížící se zápasy, průběžné skóre nebo důležité momenty. Funguje to i v momentě, kdy se na daný zápas zrovna nedíváte – televize vás decentně upozorní přímo během jiného obsahu. Praktické, chytré a návykové.

A zapomenout nelze ani na domácí kancelář, kdy po připojení klávesnice a myši je možné používat Windows 365, Azure Remote Desktop nebo Google dokumenty, a to přímo v televizoru. Připojením webkamery se navíc otevírá i možnost videohovorů, což je ideální řešení pro občasnou práci z gauče.

Hraní her

Z pohledu hráče je tohle jedna z nejlepších televizí, co jsem měl doma. LG 86QNED85A nabízí 4 HDMI 2.1 porty, podporu 4K při 144 Hz, VRR, AMD FreeSync Premium, a hlavně – herní režim Game Optimizer, který automaticky detekuje konzoli nebo PC a upraví nastavení latence i obrazu. Výsledek? Minimální input lag, plynulý obraz i v rychlých scénách a okamžitá reakce na ovládání.

A to nejlepší? Podpora cloudového hraní. Připojíte ovladač, spustíte GeForce Now, Boosteroid nebo nově i Xbox Game Pass přímo z televizoru – a můžete hrát AAA hry bez nutnosti vlastnit konzoli. Vyzkoušel jsem to s několika hrami a byl příjemně překvapen – odezva byla velmi slušná, obraz ostrý a zvuk prostorový. Pro občasné hraní naprosto dostačující. Navíc díky přítomnosti Wi-Fi 6 se připojení drží stabilní i při vyšším síťovém zatížení.

Resumé

LG 86QNED85A je mimořádně schopná televize, která díky velikosti, výkonu a funkční výbavě nabízí zážitek, jaký se jen tak nevidí. Obrazově patří mezi to nejlepší, co dnes můžete mezi MiniLED televizory pořídit, a to nejen díky výborné barevné reprodukci, ale i díky výkonnému procesoru s pokročilou AI. Skvělý dojem doplňuje výborný zvuk, podpora moderních formátů, rychlý systém a nadstandardní možnosti – od chytré domácnosti přes herní režim až po cloudové hraní.

Pro koho je tenhle model ideální? Pokud hledáte opravdu velkou televizi s minimem kompromisů, LG 86QNED85A je výborná volba. Uspokojí náročného filmového fanouška, hráče i technického nadšence, zvládne být centrem domácnosti a nezalekne se ani občasné práce. A i když má o něco vyšší spotřebu, vrací vám to v každém zhlédnutém záběru. Za mě je to televize, která si zaslouží pozornost každého, kdo to s domácí zábavou myslí vážně.

Televizi LG86QNED85 lze zakoupit zde