Poplatek za sdílení účtu na Netflixu zřejmě hned tak nedorazí, jsou s ním velké problémy

Je to již pár měsíců, co Netflix oznámil, že si došlápne na uživatele sdílející svůj účet mimo domácnost. Už v březnu začala jednička mezi videostreamovacími službami testovat postupy proti sdílení hesel v Peru, Chile a Kostarice, což přimělo tamní uživatele zaplatit dodatečný poplatek, aby mohli sdílet účet mimo svou domácnost. Nutno ale říct, že dle uživatelů funkce působí dost zmateně, a rozhodně u všech nefunguje stejně.

Portál Rest of World se vyptal na funkci hned několika uživatelů v Peru. Zjistilo se, že většina z nich nebyla nikterak formálně informována o změně zásad prostřednictvím e-mailu nebo jinak. A to ani dva měsíce po zahájení testování. U jednotlivých uživatelů se lišila taktéž míra vynucování. Někteří uživatelé ze „sdílených účtů mimo domácnost“ řekli, že prostě a jednoduše ignorovali výzvu k ověření, aniž by skutečný vlastník účtu byl nějakým způsobem postižen. Jiní zas novinářům řekli, že se o změně zásad nikdy nedozvěděli a nadále bez problému svůj účet sdíleli. Existuje také nejednoznačnost kolem definice slova „domácnost“, protože někteří uživatelé mohou považovat své nejbližší rodinné příslušníky za součást své domácnosti. Jedna zástupkyně zákaznické podpory také anonymně sdělila, že byla požádána o ověřovací kód, pokud člen domácnosti používá účet z jiného místa (služební cesta).

Tak či onak, Netflix má před sebou v tomto ohledu ještě spoustu práce. Pokud by totiž služba takto fungovala a činila by mezi jednotlivými předplatiteli, kteří účet sdílí mimo domácnost, nedůvodné rozdíly, troufám si tvrdit, že by naštvání vedlo k dalšímu odlivu předplatitelů. Stejně tak si lze jen těžko představit situaci, kdy jedete na služební cestu či výlet, a před spuštěním Netflixu voláte na zákaznickou podporu s tím, že chcete ověřovací kód a zabránit tak dalším poplatkům. K samotným poplatkům je zdroji uvedeno, že výše je různá. V Chile je to 2,89 dolaru za jednoho uživatele mimo domácnost. V Kostarice pak 2,99 dolaru. V Peru se jedná o 2,13 dolaru za dva uživatele mimo domácnost.

