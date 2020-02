Začínáme stavět chytrou domácnost na HomeKit – část 3.

Ještě před zhruba deseti lety bychom si zřejmě jen těžko pomysleli, že mnoho zařízení v domácnosti bude možné v budoucnu ovládat skrze počítač, telefon, chytré hodinky či dokonce svým hlasem. Neuvěřitelně rychlá doba nás však chytrými produkty doslova zahltila a mnohé technologické nadšence „donutila“ přizpůsobit si jejich domovy tak, aby se v nich žilo ještě pohodlněji. Pokud byste si své příbytky podobnými hračkami rádi přizpůsobili i vy, ale nevíte, jak na to, pokusíme se vám v následujících týdnech na Letem světem Applem pomoci. V novém seriálu Začínáme stavět chytrou domácnost na HomeKit si totiž vše potřebné k jejímu vytvoření společně vysvětlíme a krok po kroku alespoň elementární Smart Home postavíme. Dnes se zaměříme konkrétně na automatizace.

Automatizace jsou dle mého názoru alfou a omegou HomeKitové domácnosti. Právě ony totiž dokáží člověku skutečně usnadnit život, jelikož automaticky aktivují přednastavené funkce produktů přesně dle gusta uživatelů. Aby je bylo možné využívat, je nutné mít v HomeKitové domácnosti HomePod, Apple TV či iPad nastavený jako domácí centrum, který musí být pro funkčnost automatizací neustále doma (tedy v HomeKitové domácnosti) a zároveň nabitý či připojený k elektrické síti. S ohledem na tuto skutečnost je tak samozřejmě mnohem lepší pořídit si HomePod či Apple TV – tím spíš, když jablečnou televizi předposlední generace seženete už za méně než 4 tisíce korun. Samozřejmě pak platí, že Apple TV, HomePod či iPad musí být spojen s Apple ID člena Domácnosti.

Vytvoření automatizací

Vytváření automatizací je naprostá hračka, byť začátečníkům může zlehka zamotat hlavu. Vytvářecí rozhraní dostupné přes + v sekci Automatizace totiž nabízí relativně dost možností, díky kterým si lze jednotlivé automatizace skutečně skvěle přizpůsobit. Na výběr je při vytváření konkrétně z pěti možností, kdy se automatizace spustí:

Někdo přijde – Pokud vy nebo někdo z vaší Domácnosti přijdete domů, spustí se proces. Platí, že spuštění procesu můžete nastavit jak na jednotlivé členy domácnosti, tak i jednoduše na první příchozí osobu domů. Jinými slovy – můžete si klidně nastavit to, že se určitá automatizace může spustit až ve chvíli, kdy dorazíte domů přímo vy osobně, a před vámi už domů dorazila celá rodina. Nastavit jde ale i to, že se automatizace spustí s jakýmkoliv prvním člověkem, co dorazil domů a je ve vaší Domácnosti.

– Pokud vy nebo někdo z vaší Domácnosti přijdete domů, spustí se proces. Platí, že spuštění procesu můžete nastavit jak na jednotlivé členy domácnosti, tak i jednoduše na první příchozí osobu domů. Jinými slovy – můžete si klidně nastavit to, že se určitá automatizace může spustit až ve chvíli, kdy dorazíte domů přímo vy osobně, a před vámi už domů dorazila celá rodina. Nastavit jde ale i to, že se automatizace spustí s jakýmkoliv prvním člověkem, co dorazil domů a je ve vaší Domácnosti. Někdo odejde – Tato možnost funguje de facto přesně opačně jako výše zmíněné “Někdo přijde”. Pokud tedy vy nebo někdo z vaší rodiny (ať už konkrétně či nikoliv) opustí domov, automatizace se zaktivuje.

– Tato možnost funguje de facto přesně opačně jako výše zmíněné “Někdo přijde”. Pokud tedy vy nebo někdo z vaší rodiny (ať už konkrétně či nikoliv) opustí domov, automatizace se zaktivuje. Nastane určitá denní doba – Tato možnost je zřejmě nejvyužívanější mezi začátečníky s HomeKitem. Jak již její název napovídá, umožňuje nastavit start funkce různých produktů přesně na časy, které budete chtít. Osobně tento typ využívám třeba u difuzéru, který se mi denně spouští ve 20:00 a osvěžuje mi do 21:00 nebo na 45% vlhkost vzduchu ložnici. Nicméně nastavit si přes tuto možnost můžete třeba i světla, rolety a vlastně víceméně cokoliv, co vás napadne a od čeho očekáváte denně v určitou dobu nějaký úkon.

– Tato možnost je zřejmě nejvyužívanější mezi začátečníky s HomeKitem. Jak již její název napovídá, umožňuje nastavit start funkce různých produktů přesně na časy, které budete chtít. Osobně tento typ využívám třeba u difuzéru, který se mi denně spouští ve 20:00 a osvěžuje mi do 21:00 nebo na 45% vlhkost vzduchu ložnici. Nicméně nastavit si přes tuto možnost můžete třeba i světla, rolety a vlastně víceméně cokoliv, co vás napadne a od čeho očekáváte denně v určitou dobu nějaký úkon. Změna stavu příslušenství – Jedná se o funkci, která funguje svým způsobem jako spouštěč větších celků. Lze přes ní nastavit třeba to, že jakmile rozsvítíte světlo, zapne se vám zásuvka, difuzér, Apple TV a opět de facto cokoliv, na co si vzpomenete. Jediným dotykem tak jednoduše spustíte hned několik zařízení a to přesně tak, jak vy uznáte za vhodné.

Jedná se o funkci, která funguje svým způsobem jako spouštěč větších celků. Lze přes ní nastavit třeba to, že jakmile rozsvítíte světlo, zapne se vám zásuvka, difuzér, Apple TV a opět de facto cokoliv, na co si vzpomenete. Jediným dotykem tak jednoduše spustíte hned několik zařízení a to přesně tak, jak vy uznáte za vhodné. Čidlo něco detekovalo – Jak již název funkce napovídá, jedná se zkrátka „jen“ o to, že jakmile vaše HomeKitové čidlo cokoliv zaznamená, spustí se vámi přednastavený proces – tedy klidně opět rozsvícení světla, spuštění televize a podobně.

Všechny možnosti automatizace nabízí skutečně spoustu možných úprav, se kterými je rozhodně dobré si co nejlépe vyhrát, jelikož jen tak si svou domácnost přizpůsobíte k obrazu svému. U automatizací závislých na poloze je samozřejmě nutné mít aktivní polohové služby, ze kterých Domácnost rozpozná polohu vašeho příbytku. Pokud by ta byla jakkoliv nepřesná a automatizace by proto fungovaly špatně, lze ji přes aplikaci Domácnost spravovat přímo na mapě. Nicméně z vlastní zkušenosti můžu říci, že s tím mít problém na 99,9 % nebudete, jelikož rozpoznání příbytku Domácností funguje velmi spolehlivě.

U časových automatizací, které bude naprostá většina z vás velmi pravděpodobně využívat nejčastěji, lze nastavit jak přesná denní doba, tak třeba i aktivace automatizace podle západu či východu slunce, potažmo její opakování v jednotlivé dny v týdnu. Pokud pak hodně cestujete nebo například studujete v jiném městě, ve kterém býváte vždy pár dní i přes noc, je dobré nastavit si automatizaci tak, aby se zaktivovala jen ve chvíli, kdy jste doma – respektive v domě či bytě s HomeKitovým příslušenstvím. Kromě toho lze nastavit aktivace automatizace i ve chvíli, kdy je doma kdokoliv z vaší Domácnosti.

Vytvořené automatizace se zobrazují v sekci Automatizace, přes kterou je samozřejmě můžete i bez problému dále spravovat. Pokud se vám tedy nepovede nastavit automatizace „na první dobrou“ (což vcelku pravděpodobně nepovede), není problém s jakýmikoliv dodatečnými úpravami, potažmo jejím úplným odstraněním a jejím znovuvytvořením. Každou automatizaci si můžete po vytvoření rovnou otestovat přes možnost „Otestovat automatizaci“ právě v jejím upravovacím rozhraní. Vytvářet automatizace pak může samozřejmě každý člen vaší Domácnosti.