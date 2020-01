Začínáme stavět chytrou domácnost na HomeKit – část 1.

Ještě před zhruba deseti lety bychom si zřejmě jen těžko pomysleli, že mnoho zařízení v domácnosti bude možné v budoucnu ovládat skrze počítač, telefon, chytré hodinky či dokonce svým hlasem. Neuvěřitelně rychlá doba nás však chytrými produkty doslova zahltila a mnohé technologické nadšence „donutila“ přizpůsobit si jejich domovy tak, aby se v nich žilo ještě pohodlněji. Pokud byste si své příbytky podobnými hračkami rádi přizpůsobili i vy, ale nevíte, jak na to, pokusíme se vám v následujících týdnech na Letem světem Applem pomoci. V novém seriálu Začínáme stavět chytrou domácnost na HomeKit si totiž vše potřebné k jejímu vytvoření společně vysvětlíme a krok po kroku alespoň elementární Smart Home postavíme. Dnešní díl budeme věnovat především vytyčení základních pojmů a zodpovězení elementárních otázek.

Proč zrovna HomeKit

Odpověď na otázku, proč budeme naší domácnost stavět na platformě HomeKit, je velmi jednoduchá. HomeKit je spolehlivý, jeho podporu nabízí čím dál více zajímavých produktů do domácnosti i mimo ni a hlavně je vytvořený Applem, díky čemuž je skvěle integrován do jablečných operačních systémů.

Jaké produkty podporu HomeKitu nabízí?

Produktů s podporou HomeKitu je v současnosti na trhu poměrně dost. Problém nejsou sehnat například žárovky, LED pásky či zásuvky, ale třeba také chytré dveřní zámky, termostaty, sprchové hlavice nebo třeba difuzér. Nabídka se navíc neustále rozšiřuje, díky čemuž se stává tato platforma každým dnem zajímavější.

Přes co se produkty s podporou HomeKit ovládají

Produkty s podporou HomeKitu se ovládají přes aplikaci Domácnost, která je dostupná na iOS, iPadOS, watchOS a macOS. Na všech těchto platformách je aplikace velmi přehledná a její používání je tudíž skutečně jednoduché. Některé z vás zajisté potěší i fakt, že si jí lze velmi slušně přizpůsobit k obrazu vašemu a její používání je pak ještě snadnější.

Fotogalerie homekit domacnost 3 homekit domacnost 4 homekit domacnost 1 homekit domacnost 2 Vstoupit do galerie

Je potřeba internet?

Ano, k ovládání chytrých produktů přes HomeKit je potřeba internetové připojení. Jeho rychlost však může být vzhledem k nenáročnosti celého systému skutečně nízká. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že problémy nebudete v žádném případě mít ani při rychlostech 5 Mbps či nižších (na které se však naprostá většina z vás doma stejně nedostane).

Jsou potřeba různé moduly zajišťující funkčnost?

Záleží na produktu. Někteří výrobci integrují WiFi moduly přímo do nich, díky čemuž tak žádné další ovládací moduly, které se následně připojují k HomeKitu, potřeba nejsou. Jiní výrobci se však na „brány“, jak jsou tyto moduly nazývány, stále spoléhají. Obecně však platí, že například žárovky či podobné jednoduché produkty fungují bez modulu – tedy přímým připojením na WiFi.

Jak je to s ovládáním na dálku

Jak jsem již zmínil výše, komunikace vašich jablečných zařízení s HomeKit produkty probíhá přes internet. Na dálku lze tedy ovládat vše bez problému. Otázkou nicméně je, o jaké „dálce“ se nyní bavíme. Pokud byste měli skutečně elementární HomeKitovou domácnost (například jen pár žárovek) a k ní třeba jen iPhone, za „dálku“ bychom mohli označit maximálně dosah WiFi, ke které je jak domácnost, tak zařízení, ze kterého ji chcete ovládat, připojené. V takovém případě totiž platí, že je nutné být pro ovládání HomeKitových produktů připojen na stejné WiFi i s iPhonem, iPadem, Macem či Apple Watch.

Fotogalerie Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole AppleTV nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička +3 Fotek Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Vstoupit do galerie

Produkty ve své domácnosti můžete nicméně ovládat i ve chvíli, kdy jste od nich klidně i stovky či tisíce kilometrů. V takovém případě je nutné mít doma iZařízení zastávající funkci Domácí centrum. To bohužel nyní zvládají jen tři produkty Applu – konkrétně Apple TV, HomePod a iPad, který je však nutné pro využití této funkce nechávat doma. Jakmile tato zařízení do své HomeKitové domácnosti integrujete, stanou se svým způsobem jejím středobodem a veškeré vaše příkazy jí zprostředkují, i když budete zrovna mimo domov a tedy i mimo WiFi. Kromě ovládání na dálku vám navíc bude Domácí centrum v aplikaci Domácnost zobrazovat vše, co se u vás doma zrovna děje – tedy například, že se v některém z pokojů rozsvítilo či že je v něm velmi nízká vlhkost vzduchu (tedy samozřejmě v případě,že vlastníte zařízení, která jsou vlhkost vzduchu schopna snímat). Je nicméně nutné zmínit, že při ovládání vaší Domácnosti takto na dálku se můžete čas od času setkat s drobnými prodlevami, které vznikají kvůli navázání spojení. Bavíme se tu však řádově o desetinách sekundy či maximálně sekundách.

Můžu do aplikace Domácnost vložit jakýkoliv chytrý produkt?

Bohužel, tohle možné není. Do Domácnosti lze vložit jen produkty s podporou HomeKitu. Zda daný produkty HomeKit podporuje či nikoliv nicméně není problém zjistit buď podle jeho technických specifikací, ve kterých bývá podpora zmíněna, nebo podle loga HomeKitu na balení produktu. To vypadá jako oranžový domeček a je u něj zpravidla i heslo HomeKit napsáno.



Chytré produkty, které podporou HomeKitu neoplývají, můžete přes svá iZařízení zpravidla ovládat také. Je k tomu však zapotřebí stáhnout aplikace od jejich výrobců, které nemusí být jednak dostupné na všechny OS a jednak mohou trpět různými technickými neřestmi jako pády či nedokonalou funkčností jednotlivých prvků. Pravidlem to sice není, ale dle mého je lepší si raději pár korun připlatit a koupit produkt s HomeKitem – minimálně kvůli tomu, že jakmile jich budete mít víc, všechny budete ovládat ze stejného místa a nikoliv skrze x aplikací 3. stran.

Jak se produkty do Domácnost vkládají?

Naprosto jednoduše. Pro vložení produktu s podporou HomeKitu stačí na iPhonu otevřít aplikace Domácnost, kde zvolíte v pravém rohu +. Pak už stačí jen zvolit možnost Přidat příslušenství a buď naskenovat QR kód z těla nového produktu či jeho krabičky, nebo v případě, že disponuje NFC, jej jen přiblížit k iPhonu. Jakmile tak učiníte, vše se automaticky propojí, vy si dále novinku zařadíte podle svých preferencí a pak už jí jen ovládáte skrze dlaždici v Domácnosti.

Lze využít na ovládání produktů v Domácnosti hlasové ovládání či Zkratky?

Ano, oboje je možné. Hlasové ovládání zajišťuje Siri, která na váš pokyn mile ráda zhasne, rozsvítí či udělá cokoliv, o co jí požádáte. Samozřejmě je však potřeba všechny pokyny vyslovit v angličtině, což může být pro někoho do jisté míry limitující. Na druhou stranu, mnoho produktů lze ovládat skrze skutečně jednoduché fráze. Co se pak týče Zkratek, ty samozřejmě aplikaci Domácnost podporují a lze je tedy pro její ovládání využít.

Lze produkty s podporou HomeKitu nějak „naprogramovat“?

Ano, bez problému. V aplikaci Domácnost je celá řada možností nastavení jednotlivých produktů, která vám umožní jak základy typu načasování rozsvícení světla, tak třeba automatický start topení při příchodu domů nebo automatické zamknutí domu po jeho opuštění. Této tématice se budeme samozřejmě věnovat mnohem podrobněji v dalších dílech naší série.