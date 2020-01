Chytré rolety IKEA konečně dostaly podporu HomeKitu

Pokud jste majiteli chytrých rolet FYRTUR prodávaných obchodním řetězcem IKEA, máme pro vás skvělou zprávu. Nová aktualizace firmwaru brány TRADFRI totiž přinesla pro tyto rolety dlouho očekávanou podporu HomeKitu. Díky tomu je tak lze konečně ovládat přes aplikaci Domácnost a lépe je integrovat do chytrých domácností.

Update brány TRADFRI se alespoň podle přispěvatelů na Redditu zatím rozšiřuje relativně pomalu a je tedy možné, že vám bude nabídnut až v řádu několika dalších dnů. Nový firmware nese označení 1.10.28 a po jeho instalaci by se měly rolety automaticky přidat do Domácnosti. Pokud se tak náhodou nestane, neměl by být problém je do Domácnosti přidat manuálně přes aplikaci IKEA. Bohužel, v případě rolet KADRILJ se alespoň dle diskuzních fór na podporu HomeKitu stále čeká. Nicméně i tento model si zaručeně začně s Domácností co nevidět rozumět.

Chytré rolety FYRTUR, které jsou nově kompatibilní s HomeKitem, seženete bez problému i v tuzemských obchodech IKEA a to hned v několika rozměrových variantách. Jejich cena začíná na 2690 korunách a odvíjí se podle rozměrů. K využití chytrých funkcí je nicméně nutné dokoupit bránu TRADFRI za dalších 799 korun. O levnou záležitost se tedy ve výsledku tak úplně nejedná, nicméně pro milovníky chytrých domácnosti je toto řešení i přesto jedno z nejzajímavějších a nejdostupnějších.