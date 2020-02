Netatmo Urban Weather Station: Ideální meteostanice do vaší HomeKit domácnosti

Chytré domácnosti již dávno nejsou pouhou sci-fi myšlenkou. V dnešní době si může každý postavit svou vlastní chytrou domácnost postavenou například na Apple HomeKitu, do které může zařadit širokou škálu těch nejrůznějších produktů. Ty mohou usnadňovat každodenní život, zaobstarat lepší zabezpečení nebo dokonce snížit energetickou spotřebu. Dnes si popovídáme o chytré meteostanici Netatmo Urban Weather Station, která má rozhodně co nabídnout.

V základu se tento produkt od svých „neinteligentních“ sourozenců moc neliší a tudíž nepřetržitě monitoruje aktuální počasí. Tady ale končí pomyslná hranice obyčejnosti a přechází se na pole technologických vychytávek dnešní doby. Netatmo Urban Weather Station totiž mimo monitoringu počasí analyzuje kvalitu vnitřního i venkovního ovzduší a dokonce dokáže měřit koncentraci CO2. Na výsledky měření se přitom můžete dívat v reálném čase přímo skrze váš iPhone nebo iPad, díky čemuž se udržíte vždy v obraze, nebo vám pomůže LED dioda umístěná na samotném produktu. Tato dioda vás svou barvou informuje o aktuálních hodnotách CO2 v dané místnosti, díky čemuž snadno poznáte, zdali dýcháte kvalitní vzduch, nebo byste si měli vyvětrat.

Netatmo Urban Weather Station nadále disponuje senzory pro monitorování hluku, tlaku a vlhkosti. Jak jste mohli vyčíst z titulku, tato meteostanice je plně kompatibilní s HomeKit domácností. Ke stanici se tedy stačí připojit skrze rozhraní WiFi a následně si můžete držet přehled o počasí ve vašem okolí.

Hlavní výhoda však tkví v detailní předpovědi počasí. Netatmo Urban Weather Station totiž počasí zaznamenává do přehledných grafů, díky čemuž získáváte co možná nejpřesnější předpověď až na sedm dní dopředu. K jedné meteostanici mohou být navíc připojeny dva moduly, které se soustředí buďto na monitorování dešťových nebo povětrnostních podmínek. Netatmo Urban Weather Station si můžete pořídit za 4 699 Kč (v současné době k dostání za 4 209 Kč), což se na první pohled může zdát jako drahá investice, která se ale pro co možná nejlepší chytrou HomeKit domácnost rozhodně vyplatí.