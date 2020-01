Na Alze nyní seženete spousty HomeKit produktů s velkými slevami

Komerční sdělení: Chytré domácnosti jsou lákadlem pro čím dál větší množství fanoušků moderních technologií. Vzhledem k tomu, jak moc dokáží životy svých uživatelů usnadnit se však této věci rozhodně nelze divit. Příjemným bonusem je pak to, že ceny zařízení do chytrých domácností neustále klesají a díky různým slevovým akcím je lze sehnat nezřídka kdy velmi levně, o čemž se můžete přesvědčit nyní i na Alze. Produkty kompatibilní s HomeKitem – tedy platformou pro chytrou domácnost z dílny Applu – se totiž dostaly do velkých slev.

Fotogalerie Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips 5 Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips 3 Stolní lapma Philips Hue 5 +6 Fotek Stolní lapma Philips Hue 6 Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrips 2 Philips Hue White and Color Ambiance 5 Philips Hue White and Color Ambiance Philips Hue White and Color Ambiance 4 Vstoupit do galerie

Do slev na Alze se dostalo skutečně velké množství HomeKitových produktů. Za zmínku stojí třeba sada tří žárovek Philips Hue s bridgem v edici promo starter kit, které lze nyní sehnat za parádních 3090 korun namísto obvyklých 4895 korun – tedy o 37 % levněji. Příjemná sleva padla i na LED pásek o délce 3 metry z řady Hue od Philipsu, který lze nyní sehnat za 1999 korun namísto obvyklých 2595 korun. Pokud se vám za chytrá světla nechtějí utrácet tisíce, ale rádi byste si přeci jen alespoň jednu žárovku skrze iPhone rozsvítili, sáhnout můžete po žárovkách od Xiaomi či Yeelight, které lze nyní díky akci sehnat za pouhých 599 korun a které samozřejmě podporu HomeKitu nabízí.

Chytrá domácnost nejsou samozřejmě jen světla, ale i spousty dalšího zajímavého příslušenství. Velmi zajímavým příslušenstvím je například radiátorová hlavice na HomeKit, skrze kterou si můžete velmi jednoduše ovládat vytápění ve vašem domě. Cena této hračky je nyní 2190 korun namísto obvyklých 3490 korun. Pokud vás pak láká chytrá zásuvka, zaujmout by vás mohl Vocolinc Smart adapter, který lze nyní sehnat za 779 korun namísto obvyklých 999 korun. Zlevněných produktů je však daleko víc a rozhodně se proto vyplatí prohlédnout