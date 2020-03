Netatmo Welcome: Chytrý hlídač domácnosti kompatibilní s Apple HomeKit

V dnešní době plné chytrých zařízení máme rozsáhlé možnosti, jak si náš život do značné míry usnadnit. Již v minulosti jste si na našem magazínu mohli přečíst článek o chytré meteostanici, která pochází z dílny společnosti Netatmo. Tato značka ale na trh přišla s dalším zařízením, které do značné míry ovlivní váš život. Jedná se totiž o kameru Netatmo Welcome, neboli o chytrý hlídač vaší domácnosti.

Pro drtivou většinu lidí je dnes nejdůležitější bezpečnost. S tímto dokáže extrémně pomoci Netatmo Welcome, jenž umožňuje nahrávání videa ve FullHD rozlišení a dokonce i nabízí funkci rozpoznávání tváří. Jak ale tento produkt skutečně funguje a proč se jedná o chytrého hlídače? Tuto kameru vám stačí umístit na vhodnou pozici do vašeho bytu, zapojit ji do elektrické sítě, připojit na bezdrátovou síť WiFi, nebo pomocí Ethernet kabelu a máte vyhráno. Kamera následně nepřetržitě snímá váš byt, díky čemuž vám dokáže zaslat notifikaci pokaždé, kdy někdo kolem kamery projde. Tuto funkci ocení především rodiče s malými dětmi. Představte si totiž situaci, kdy jste stále v práci a nevíte, zdali vaše dítě došlo v pořádku ze školy. S Netatmo Welcome se tento problém stane minulostí, protože vám přijde zmiňovaná notifikace o tom, kdo zrovna vstoupil do bytu. Kamera je navíc plně kompatibilní s Apple HomeKit, díky čemuž perfektně zapadne do vaší chytré domácnosti.

Kvalita kamery

Za zmínku určitě stojí i využití kvalitní kamery, která si poradí s natáčením videa ve vysokém rozlišení. Netatmo Welcome navíc nabízí široké zorné pole, které sahá až do úhlu 130°, díky čemuž zaznamená vskutku každý pohyb. Obraz z kamery můžete sledovat i v reálném čase. K tomu ale musíte mít produkt připojen k internetu, což můžete udělat pomocí WiFi nebo kabelu. Další otázku, kterou si můžete klást, se týká úložiště. Záznam z natáčení se totiž ukládá na MicroSD kartu s kapacitou až 32 GB. Určitě vás ale potěší, že již součástí balení je 8GB karta, díky které můžete hned po rozbalení začít natáčet. Na produktu se navíc nacházejí infračervené LED diody, jejíchž využití zajistí kvalitní záznam i za šera a tmy.

Klíčem k chytré kameře Netatmo Welcome je aplikace Netatmo Security. Skrze tento nástroj můžete nastavit řadu záležitostí, mezi kterými nechybí například notifikace o příchodu jednotlivých členů domácnosti, vstupu neznámé osoby a řady dalších událostech. Aplikace je navíc kompatibilní s každým iPhonem či iPadem, který disponuje operačním systémem iOS 8 nebo novějším, díky čemuž ji rozchodíte skutečně na každém zařízení.

Bezpečnostní prvky, které jsou kompatibilní s chytrou domácností, se dají označit za stále poměrně nové, čemuž odpovídá i jejich cenovka. Chytrou kameru Netatmo Welcome si totiž můžete pořídit za 5 199 Kč. Tato částka se dá ale brát jako investice do bezpečnosti vaší domácnosti, která může značně usnadnit život například výše zmiňovaným rodičům.