Nuki Smart Lock 2.0: Zabezpečte chytře svou domácnost

V dnešní době chytrých domácností máme k dispozici rozsáhlé možnosti. Díky nim můžeme náš domov přetvořit v perfektní chytrou domácnost, která slouží pro usnadnění naší práce a maximalizaci pohodlí. Asi největší popularitě se momentálně těší chytré osvětlení. Věděli jste ale o tom, že svou domácnost můžete zabezpečit i pomocí chytrého zámku?

Přesně k tomu totiž slouží chytrý zámek Nuki Smart Lock 2.0, který je plně kompatibilní s Apple HomeKitem. Tento produkt komunikuje s telefonem skrze Bluetooth 5.0 a protokol ZigBee, díky čemuž je komunikace maximálně bezpečná a nemůže se stát, že by váš zámek otevřela nežádoucí osoba. Jak to ale celé funguje? Určitě znáte ten pocit, když po příchodu domů nemůžete najít klíče. Tento problém ale můžete poměrně hravě hodit za hlavu s tímto chytrým zámkem, který jde ruku v ruce s aplikací Nuki Smart Lock. Někteří uživatelé si navíc velice oblíbili volitelnou funkci Auto Unlock. Díky této funkci totiž nemusíte vytahovat váš telefon pro samotné odemčení, jelikož jakmile se přiblížíte, váš mobil sám skrze Bluetooth vyšle signál a zámek se automaticky odemkne. Podobnou funkcí je i Lock ‚n‘ Go, která pro změnu uzamkne dveře při každém opuštění vašeho domu.

Za zmínku určitě stojí velice jednoduchá montáž a snadné nastavení, což se dá zvládnout pohodlně do tří minut. Možná si ale kladete otázku, zdali je tento produkt skutečně bezpečný a vyplatí se jej používat. Nuki Smart Lock 2.0 se pyšní certifikací ZILLNER IT SECURITY, díky čemuž se nemusíte bát případného vniku cizích osob. Jelikož je navíc zámek namontovaný na cylindrickou vložku z vnitřní strany dveří, můžete rovnou vyloučit jakoukoliv manipulaci zvenčí.

Mozkem celého chytrého zámku je pochopitelně jeho perfektní propojení s aplikací Nuki Smart Lock. Ta nabízí skutečně široké možnosti, které ocení každá širší domácnost. V rámci této aplikace totiž můžete vytvářet a spravovat jednotlivá přístupová práva pro všechny členy, kterým můžete přidělit buďto trvalé, opakované, nebo pouze jednorázové oprávnění. V rámci aplikace můžete navíc sledovat jednotlivá uzamčení a odemčení, u kterých navíc vidíte, kteří členové domácnosti je provedli a také kdy.

Chytrý zámek Nuki Smart Lock 2.0 je perfektním řešením pro vaši chytrou domácnost. Za hlavní výhodu se dá považovat sdílení přístupu, díky čemuž se můžete domluvit při jakékoliv příležitosti například s vaší rodinou, která takto získá dočasný přístup pro vstup do vašeho domu. Za zmínku taktéž stojí LED indikátor stavu, který signalizuje aktuální stav elektronického zámku. Chytré zámky jako takové dnes bohužel ještě nejsou tolik rozšířené, což se také odráží na jejich ceně. Běžná cena produktu Nuki Smart Lock 2.0 totiž činí 6 590 Kč, ale je nutno podotknout, že se jedná o perfektní investici do vaší chytré domácnosti.