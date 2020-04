Jen pro 10 z vás: Vybavte si domácnost chytrými produkty s parádní slevou

Komerční sdělení: V dnešní době již máme k dispozici řadu produktů, které nám dokáží usnadnit náš každodenní život. Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme pro vás přichystali dva skvělé produkty, které si nyní můžete pořídit se senzační slevou. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Abyste vůbec mohli získat produkty za zlevněné ceny, budete muset použít exkluzivní slevový kód. Ten vám stačí vložit do košíku a cena u produktů se vám automaticky sníží. Nad koupí produktu byste ale neměli příliš dlouze váhat. Jak je totiž již zvykem, slevový kód lze použít pouze desetkrát, kvůli čemuž byste si měli rozhodně pospíšit.

Chytrá váha Xiaomi Mi Smart Scale 2

Jestliže se zajímáte o vaše tělo a věnujete se aktivnímu životnímu stylu, pak si určitě hlídáte svou váhu a udržujete si přehled nad vaším tělem. S tímto by vám dokázala hravě pomoci chytrá váha Xiaomi Mi Smart Scale 2, která vám prozradí řadu užitečných informací. Tato váha totiž dokáže velice detailně zvážit vaše tělo a dokonce vám pomůže s výpočtem BMI a určí druh vaší postavy. Hlavní výhoda tohoto produktu ale tkví v samotném Xiaomi ekosystému. Pokud totiž používáte chytrý náramek Mi Band spolu s apliakcí Mi Fit a přidáte do toho chytrou váhu Mi Smart Scale 2, získáte nad vaším tělem perfektní kontrolu. Váha navíc dokáže rozpoznat až 16 osob, díky čemuž můžete monitorovat zdravotní kondici vaší rodiny. Za zmínku také stojí minimalistický design, jenž zapadne do každé domácnosti.

Běžná cena chytré váhy Xiaomi Mi Smart Scale 2 činí 690 Kč, avšak nyní si ji můžete pořídit za 390 Kč.

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Své místo na trhu si pomalu zabírají takzvané chytré čističky vzduchu. Tyto produkty dokáží perfektně vyčistit vzduch ve vaší domácnosti, což může přijít vhod zejména alergikům. Perfektním zařízením je Xiaomi Mi Air Purifier 2H. Tento produkt je vybaven vzduchovým HEPA filtrem, díky čemuž nabízí perfektní účinnost a dokáže zachytit částice do 0,3 μm již při první filtraci. Model Mi Air Purifier 2H je vybaven výkonným ventilátorem, který byl inspirován leteckými motory, a dokáže zajistit perfektní cirkulaci vzduchu v celém domě. Čistička vzduchu tak dokáže spolehlivě vyfiltrovat bakterie, kouř, domácí prach, pyl a odumřelé kožní buňky. Obrovskou výhodu můžete vidět i v mobilní aplikaci. Ta vám totiž poskytne řadu důležitých informací, umožní vám ovládat produkt vzdáleně a včas vás informuje u nutnosti vyměnit filtr.

Běžná cena čističky vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H činí 3 490 Kč, avšak nyní si ji můžete pořídit za 3 090 Kč.