FITUEYES nově v Česku: designové stojany a AV nábytek pro moderní domácnosti

Značka FITUEYES je nově dostupná v České republice a přináší moderní řešení pro umístění televizorů, audio techniky a domácí elektroniky. Její produkty cílí na uživatele, kteří chtějí propojit funkčnost, stabilní konstrukci a čistý design bez nutnosti složitých zásahů do interiéru. FITUEYES tak představuje zajímavou alternativu ke klasickým TV stolkům i nástěnným držákům a hodí se do obývacích pokojů, pracoven, kanceláří i komerčních prostor.
Hlavní část nabídky tvoří TV stojany řady Master, které jsou určené pro uživatele hledající elegantní a praktické řešení pro umístění televizoru bez vrtání do zdi. Modely této řady kombinují minimalistický vzhled, stabilní konstrukci a možnost přizpůsobení podle konkrétní velikosti televizoru i prostoru, ve kterém budou používány. Hodí se tak jak do menších bytů, tak do moderních domácností, kde má technika působit přirozeně a nerušit celkový styl interiéru.
Druhou důležitou kategorií jsou stojany pro reproduktory. FITUEYES v této oblasti nabízí řešení pro ty, kteří chtějí své reprosoustavy umístit bezpečně, esteticky a zároveň ve správné poslechové výšce. V nabídce nechybí výškově nastavitelné modely ani stojany s výraznějším industriálním designem, které dokážou zaujmout nejen funkčností, ale také vzhledem. Jsou vhodné pro domácí audio sestavy, pracovní prostory i stylově řešené multimediální kouty.
Třetí oblastí jsou stylové AV stolky a gramofonové stolky, které poslouží pro uložení zesilovačů, AV receiverů, streamerů, gramofonů i vinylových desek. Tyto produkty kombinují praktický úložný prostor s designem, který zapadne do moderního interiéru a pomůže udržet domácí audio sestavu přehlednou a uspořádanou. FITUEYES tak osloví nejen majitele televizorů, ale také fanoušky hudby, vinylů a domácího kina.
Více informací o značce FITUEYES a aktuálně dostupných produktech najdete na webu distributora Perfect Things.